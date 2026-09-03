Jeremias Rodriguez interviene sul caso Corona: “Unico e ultimo messaggio”

Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha commentato un video dopo il gossip sollevato da Fabrizio Corona e ha fatto sapere di non voler più intervenire pubblicamente sulla vicenda.

Jeremias Rodriguez interviene sul caso che ha coinvolto la sua famiglia dopo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo. Il fratello di Belen e Cecilia ha scelto di commentare un video della giornalista Giusy Palombo, lasciando un messaggio che sembra voler chiudere definitivamente la vicenda.

Negli ultimi giorni il caso ha coinvolto direttamente la famiglia Rodriguez, dopo il racconto fatto da Corona nella nuova puntata di Falsissimo dedicata a Belen. Al centro della vicenda anche il presunto rapporto tra la showgirl argentina e Ignazio Moser, all'epoca fidanzato e oggi marito di Cecilia Rodriguez. Un'ipotesi che Belen ha categoricamente smentito, definendo le affermazioni dell'ex paparazzo delle "eresie" e facendo sapere di aver già provveduto per vie legali.

Jeremias Rodriguez prende posizione dopo le dichiarazioni di Corona

Nel frattempo anche Giusy Palombo ha affrontato sui social le conseguenze che questa vicenda avrebbe avuto sulla famiglia Rodriguez. In particolare, la giornalista ha indicato Cecilia Rodriguez e la sua bambina come alcune delle persone che, a suo giudizio, sarebbero state maggiormente colpite dal gossip esploso dopo le dichiarazioni di Corona.

Cecilia, Jeremias e Belen Rodriguez

Proprio sotto il video della giornalista è arrivato il commento di Jeremias, che ha deciso di intervenire per chiarire la propria posizione. Il fratello di Belen e Cecilia non ha però aggiunto nuovi dettagli sulla vicenda e ha scelto di spostare l'attenzione sul meccanismo stesso del gossip.

"La vera vittima di questa storia è chi si nutre di determinati meccanismi. Chi è intelligente lo sa. Unico e ultimo messaggio. Buona vita a tutti", ha scritto Jeremias.

Parole che sembrano segnare, almeno nelle sue intenzioni, la conclusione dei suoi interventi pubblici sulla vicenda. La frase "Unico e ultimo messaggio" lascia infatti intendere che il fratello di Belen e Cecilia non abbia intenzione di tornare sull'argomento.

Il commento arriva in un momento particolarmente delicato per la famiglia Rodriguez. Dopo la puntata di Falsissimo Belen ha risposto alle domande dei follower smentendo la versione di Corona e spiegando di non essersi mai confidata con lui riguardo al presunto rapporto con Ignazio Moser.

A chi le chiedeva se avesse intenzione di denunciare l'ex paparazzo, la showgirl ha inoltre risposto: "Ho già provveduto", aggiungendo che sarebbe arrivata una denuncia e che Corona avrebbe dovuto restituire quanto aveva monetizzato attraverso quelle affermazioni.

Cecilia Rodriguez, invece, non ha commentato direttamente la vicenda. Sui social ha continuato a condividere momenti della sua vita privata e, tra i contenuti pubblicati, anche una fotografia insieme a Ignazio Moser e alla figlia Clara Isabel, scattata in ascensore mentre la famiglia rientrava dopo un pranzo con la famiglia Moser.

Ora anche Jeremias sembra aver scelto la strada del silenzio. Il suo "Unico e ultimo messaggio" chiude infatti, almeno per il momento, il suo intervento pubblico su una vicenda che negli ultimi giorni ha riportato al centro dell'attenzione la famiglia Rodriguez.