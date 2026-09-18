La Promessa anticipazioni 19 settembre: Lorenzo minaccia Curro, Angela distrutta

Lorenzo torna a Palazzo Luján e affronta Curro, promettendo di vendicarsi presto. Intanto, Angela è tormentata dal rimorso dopo aver sparato al Capitano e teme le conseguenze del suo gesto.

Le nuove anticipazioni La Promessa del 19 settembre annunciano una puntata segnata da tensioni, minacce e profondi sensi di colpa. Il ritorno di Lorenzo a Palazzo Luján riapre lo scontro con Curro, mentre Angela continua a tormentarsi dopo aver sparato al Capitano. La mancata tragedia non basta però a riportare la serenità nella tenuta. Lorenzo è determinato a ottenere la sua vendetta per il sequestro e l'aggressione subiti, mentre Angela vive con il peso di aver rischiato di uccidere un uomo.

La Promessa, Lorenzo minaccia Curro mentre Angela è divorata dal rimorso

Il ritorno di Don Lorenzo a Palazzo Luján cambia nuovamente gli equilibri. Il Capitano affronta direttamente Curro e gli promette di fargliela pagare cara per il sequestro e per l'aggressione subita. Le sue parole lasciano intendere che abbia già in mente una punizione particolarmente dura.

Per Curro, dunque, il pericolo non è affatto passato. La rabbia di Lorenzo continua ad alimentare una situazione sempre più difficile e il giovane rischia di dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Angela (Marta Costa) e Curro (Xavi Lock) in una scena de La Promessa

Nel frattempo, Angela precipita in una profonda crisi personale. La ragazza non riesce a dimenticare di aver premuto il grilletto contro il Capitano e arriva a considerarsi una vera e propria assassina. Il proiettile ha soltanto sfiorato Lorenzo, senza provocargli ferite gravi o conseguenze mortali, ma per Angela questo non è sufficiente per lasciarsi alle spalle quanto accaduto.

La figlia di Leocadia continua infatti a vivere nel rimorso e nella paura. A tormentarla è soprattutto il pensiero di aver compiuto un gesto irreparabile e il timore che Lorenzo possa davvero mettere in atto la vendetta annunciata.

Martina (interpretata dall'attrice Amparo Piñero) e Adriano (interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami)

Adriano e Martina si riavvicinano: Jacobo si arrende

Le anticipazioni La Promessa del 19 settembre raccontano anche un importante sviluppo sul fronte sentimentale. Dopo essersi riavvicinati grazie alle cure prestate da Martina ai bambini malati, Adriano e Martina ritrovano una sintonia sempre più profonda.

Tra i due torna un'intesa sincera che sembra destinata a consolidarsi. Il loro riavvicinamento rappresenta però un duro colpo per Jacobo, che comprende definitivamente quanto sia ancora forte il legame tra Martina e il marito di Catalina. A quel punto il giovane prende atto della situazione e decide di rinunciare a combattere per il rapporto con Martina. Per Jacobo diventa ormai evidente che il suo amore e il progetto di matrimonio con la nipote di Don Alonso non hanno più un futuro.