La Promessa anticipazioni 28 agosto: Cristóbal dà un ultimatum a Petra

Le anticipazioni de La Promessa del 28 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, portano nuovi momenti di forte tensione alla tenuta, dove diversi personaggi sono chiamati a prendere decisioni destinate a cambiare gli equilibri. Da una parte Cristóbal mette alle strette Petra, dall'altra Curro e Angela affrontano un doloroso addio.

La Promessa: anticipazioni: Cristóbal mette Petra alla prova

Per Petra arriva il momento della resa dei conti. Il timore che da tempo la tormenta diventa realtà quando Cristóbal affronta la governante e le concede appena cinque giorni per dimostrare il proprio valore, convinto che la donna non sia più la stessa dopo aver rischiato la morte ed essere guarita dal Tetano.

Se Petra non riuscirà a convincerlo della propria indispensabilità, la donna rischierà di essere licenziata ed espulsa dalla tenuta. Un ultimatum che mette in seria difficoltà la governante e che potrebbe avere conseguenze importanti sulla leadership della servitù del palazzo.

Cristóbal interpretato da Fernando Coronado

La solitamente rigida Petra crolla di fronte alla pressione e decide di confidarsi con Padre Samuel. La governante cerca nel sacerdote un sostegno spirituale mentre aumenta la paura di perdere il proprio posto alla Promessa.

Curro rinuncia ad Angela

Sul fronte sentimentale, le anticipazioni di La Promessa raccontano invece il sacrificio di Curro. Dopo che Angela gli chiede di farsi da parte, il giovane prende una decisione estremamente dolorosa e mette definitivamente fine alla loro relazione.

Curro comprende che la sua presenza rischia di impedire ad Angela di costruire un futuro con Beltrán. Per questo sceglie di rinunciare alla donna che ama, nonostante i sentimenti tra i due siano ancora molto forti. L'addio tra Curro e Angela è straziante e lascia entrambi con il cuore spezzato. La loro separazione, però, permette alla giovane di concentrarsi sul rapporto con Beltrán.

Beltrán e Angela

Angela si avvicina a Beltrán e Leocadia accelera le nozze

Liberata dal legame con Curro, Angela migliora il suo rapporto con Beltrán. Tra i due giovani nasce una complicità sempre più evidente, che non passa inosservata agli occhi di Leocadia. La donna vede nella loro crescente intesa l'occasione perfetta per chiudere definitivamente la questione legata al Capitano Lorenzo de la Mata.

Per questo insiste affinché il matrimonio venga celebrato il prima possibile. Per Leocadia, accelerare le nozze significa mettere Angela e Beltrán al riparo da nuove complicazioni e chiudere ogni discorso con il Capitano.