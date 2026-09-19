La Promessa stasera 19 settembre in prima serata: Martina si riavvicina ad Adriano e chiede tempo a Jacobo

Il confronto tra Martina e Adriano riapre vecchie ferite e mette in crisi il rapporto con Jacobo. Intanto Curro chiede aiuto a Manuel mentre Teresa affronta Don Lorenzo.

Le anticipazioni de La Promessa per i due episodi in onda stasera 19 settembre in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21:30, raccontano una puntata ricca di svolte sia al piano nobile sia nelle stanze della servitù. Al centro della trama ci sono soprattutto Martina, Adriano e Jacobo, ma anche Don Lorenzo, Teresa, Curro, Manuel e Maria Fernández saranno coinvolti in importanti sviluppi.

La Promessa anticipazioni: Martina si riavvicina ad Adriano e chiede tempo a Jacobo

Dopo la puntata delle 19:40, l'emergenza legata alla malattia che ha colpito i gemelli favorisce un confronto che potrebbe cambiare gli equilibri tra i personaggi. Martina e Adriano riescono finalmente a parlarsi e arrivano a chiedersi reciprocamente scusa per le incomprensioni e le sofferenze legate alla vicenda delle finte lettere di Catalina. Il riavvicinamento tra i due non passa però inosservato e soprattutto rischia di avere conseguenze sul rapporto tra Martina e Jacobo.

La ritrovata sintonia tra Martina e Adriano manda in frantumi le certezze di Jacobo, convinto che la ragazza fosse ormai riuscita a prendere le distanze dal marito di Catalina. Di fronte a quanto sta accadendo, i due fidanzati affrontano una lunga e sofferta resa dei conti.

Martina (interpretata dall'attrice Amparo Piñero) e Adriano (interpretato dall'attore Ibrahim Al Shami)

Martina confessa a Jacobo di non riuscire ad andare avanti facendo finta che nulla sia successo. La giovane gli chiede quindi ufficialmente del tempo per capire se il loro amore possa davvero sopravvivere alle tensioni e ai sentimenti ancora legati ad Adriano.

La situazione sentimentale di Martina diventa così uno dei nodi centrali delle puntate di questa sera, con Jacobo costretto a confrontarsi con una realtà molto diversa da quella che aveva immaginato.

Don Lorenzo mette sotto pressione Teresa mentre Curro cerca Manuel

Nel frattempo, la situazione di Angela continua a preoccupare. La morsa di Don Lorenzo nei suoi confronti diventa sempre più opprimente: il De La Mata pretende infatti che venga organizzato un matrimonio spettacolare e curato in ogni minimo dettaglio.

Andrea del Río che interpreta il personaggio di Teresa

A dover gestire le sue richieste è Teresa, la nuova governante, che vive con crescente apprensione il peso dell'incarico. La donna teme di non riuscire a essere all'altezza delle aspettative di Don Lorenzo e di un evento così importante.

Di fronte alla situazione, Curro decide di intervenire. Sempre più angosciato per la sorte dell'amata, si rivolge direttamente a Manuel nella speranza di trovare un modo per fermare le pretese del Capitano.

Ma le novità non riguardano soltanto il piano nobile. Cristóbal e Teresa annunciano importanti cambiamenti nella gestione della servitù e comunicano l'arrivo di nuovi valletti nei sotterranei. Tra i nuovi arrivati c'è però una sorpresa per Maria Fernández. Uno dei valletti si rivela infatti una vecchia e inattesa conoscenza della giovane cameriera, che rimane completamente senza parole davanti a questa presenza del recentissimo passato.

Anche sul fronte delle indagini non mancano le difficoltà. La collaborazione tra Enora e Toño, impegnati a fare luce sui legami tra Don Luis e il Duca, rischia di interrompersi a causa di improvvisi contrasti tra i due.