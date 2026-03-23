La Promessa anticipazioni 24 marzo: Eugenia torna da Lorenzo, Leocadia è nel panico!

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Eugenia compie una mossa inaspettata per riavvicinarsi al marito, Don Romulo mette da parte l'orgoglio e cerca il perdono della governante dopo settimane di gelo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

il soggiorno del Duca Lisandro si trasforma in un regime di terrore. Consapevole del timore di Don Alonso verso la Corona, il nobile umilia sistematicamente la famiglia, concentrando la sua crudeltà su Curro. Costretto al ruolo di valletto, il giovane subisce scherni costanti, lottando per contenere una rabbia che potrebbe distruggere l'intero marchesato.

Parallelamente, il destino professionale di Manuel prende una piega inaspettata. Dopo il baratro economico causato da Toño, Leocadia gioca la sua carta vincente offrendosi di finanziare interamente i prototipi dei motori aeronautici. È l'ultima ancora di salvezza per il marchesino, che però decide di non restare un debitore passivo: propone a Leocadia di diventare sua socia ufficiale.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

La Promessa anticipazioni 23 marzo: Eugenia ritorna in camera di Lorenzo

In un tentativo di riaffermare la sua posizione e forse per controllare più da vicino le mosse del marito, Eugenia prende una decisione che spiazza tutti: si trasferisce a dormire nella camera di Don Lorenzo. Il Capitano si ritrova così la moglie tra i piedi proprio nel momento meno opportuno.

Leocadia, preoccupata per l'imprevedibilità di Eugenia e per la lingua tagliente del Duca ancora presente a palazzo, corre ai ripari. La donna avverte Lorenzo: devono essere entrambi estremamente accorti e mantenere un controllo ferreo sulle proprie azioni e parole. Un solo passo falso davanti all'ospite illustre potrebbe rivelare la natura tossica del loro legame e distruggere i loro piani.

Pía interpretata da María Castro

Romulo si scusa con Pia

Al piano inferiore, finalmente si respira un'aria di cambiamento. Don Romulo, visibilmente tormentato dai recenti scontri, viene spronato da Catalina a riflettere sul suo comportamento. La marchesina, sempre attenta al benessere dei suoi protetti, convince il maggiordomo a fare il primo passo verso la pace.

Romulo trova così il coraggio di affrontare Pia. Il litigio era scoppiato quando il maggiordomo aveva scoperto che la donna aveva parlato con Emilia, venendo a conoscenza di tutta la verità sulla loro precedente relazione senza consultarlo. Pia accetta con felicità il ramoscello d'ulivo, ponendo fine a un clima di tensione che stava rendendo il lavoro a palazzo insostenibile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina, la sposa, arriva in tutto il suo splendore per sposare il suo amato Adriano.