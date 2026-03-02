La Promessa anticipazioni 3 marzo: Pia si scontra con Romulo dopo le rivelazioni di Emilia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: i domestici iniziano a sospettare che qualcosa abbia profondamente ferito Don Romulo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La tensione a Palazzo ha raggiunto il punto di rottura. Don Lorenzo, logorato dalla presenza di Eugenia, non riesce più a controllare la situazione. Tuttavia, la donna si rivela un avversario temibile: in un confronto gelido, Eugenia sfida Leocadia rivelandole di conoscere la vera identità del padre di Angela. Questo segreto esplosivo mette a rischio la reputazione di Leocadia e minaccia di far crollare definitivamente i fragili equilibri della tenuta.

Nelle scuderie, l'intuizione di Lope porta a una scoperta allarmante: il cuoco riesce a smascherare il falso stalliere, intuendo che l'uomo sia un pericoloso infiltrato. Senza perdere tempo, Lope avverte Curro e i due decidono di agire nell'ombra per neutralizzare la minaccia. Il loro piano audace li condurrà lontano dalle mura domestiche, fino all'elegante e rischioso Casino Reale di Villalquino. Lope e Curro dovranno muoversi con estrema cautela per strappare la verità all'impostore e scoprire chi si nasconde dietro di lui, cercando di non farsi scoprire a loro volta.

Emilia Suárez è interpretata da Arantxa Aranguren

Anticipazioni de La Promessa: Il mistero di Valverde: Toño è fuggito con i soldi?

La tensione nelle cucine è ormai insopportabile. Toño, inviato da Manuel a Valverde de la Jara per concludere l'acquisto dei macchinari, non dà segni di vita. Se per il marchesino si tratta solo di un banale ritardo dovuto a qualche imprevisto meccanico o burocratico, Simona è di tutt'altro avviso. La cuoca, conoscendo fin troppo bene l'indole ribelle del figlio, è terrorizzata all'idea che Toño possa aver compiuto l'ennesima sciocchezza, magari fuggendo con l'auto e l'ingente somma di denaro affidatagli. Il sogno aeronautico di Manuel è ora appeso a un filo sottilissimo.

La confessione di Emilia: Romulo l'ha tradita?

Il velo sul passato di Don Romulo è stato finalmente squarciato. L'infermiera Emilia ha vuotato il sacco con Pia, rivelando un segreto doloroso: lei e il maggiordomo, da giovani, erano ufficialmente fidanzati. La donna racconta con amarezza di come Romulo l'abbia lasciata improvvisamente, senza mai fornirle una spiegazione o un addio dignitoso. Una rivelazione che dipinge un ritratto inedito e spietato dell'uomo che tutti considerano un esempio di rettitudine.

Sussurri tra la servitù: il maggiordomo sotto osservazione

Il malumore di Don Romulo è talmente evidente da non passare inosservato. Mentre Pia cerca di giustificarsi con lui per il confronto diretto avuto con Emilia, il resto della servitù - ignaro del legame tra i due - osserva con curiosità i continui scatti d'ira e il mutismo del maggiordomo. Tra i domestici iniziano a circolare le teorie più disparate: cosa può aver scalfito la corazza di ghiaccio dell'imperturbabile Romulo?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel decide di rimanere alla Promessa e di seguire Catalina.