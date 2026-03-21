La Promessa anticipazioni 22 marzo, Eugenia sfida Don Alonso: andrà da Cruz

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Eugenia affronta Don Alonso e decide che andrà in carcere da Cruz anche se lui è contrario

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro, Lope e Angela proseguono le indagini sul misterioso mandante del mercenario Basilio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Durante un confronto, il Duca Lisandro umilia Martina, rinfacciandole il fallito matrimonio con suo figlio Antonio e deridendo il suo legame con Jacobo. Curro, incapace di restare a guardare, interviene per difenderla, ma finisce nella trappola del Duca: Lisandro lo riconosce immediatamente, smascherando la sua presenza illegittima alla tenuta.

Don Alonso temendo che il Duca informi il Re della presenza di suo figlio illegittimo, anche se come valletto, costringe Curro a scusarsi formalmente con Lisandro de Carvajal y Cifuentes. Nel frattempo, Eugenia non cede. La donna sfida apertamente l'autorità di Alonso, esigendo un confronto diretto in carcere con Cruz.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Eugenia si ribella all'autorità del Marchese

La tensione tra Eugenia e Don Alonso raggiunge il punto di non ritorno. La donna non è più disposta a subire passivamente le decisioni del cognato: dopo aver scoperto la verità sulle accuse mosse contro sua sorella, Eugenia sente il bisogno viscerale di un confronto faccia a faccia. Con fermezza dichiara apertamente ad Alonso che nulla la fermerà: si recherà in carcere per parlare con Cruz, sfidando non solo l'autorità del Marchese ma anche il rischio di un nuovo scandalo pubblico.

Curro e Angela a caccia del mandante

Mentre a Palazzo infuria lo scontro familiare, Curro, Lope e Angela rientrano dalla rischiosa spedizione alla gioielleria Llop. I tre giovani hanno cercato disperatamente una prova, un nome o una firma che collegasse l'ingaggio del mercenario Basilio a qualcuno di insospettabile ma l'identità del vero mandante resta ancora avvolta nel mistero . La strada per scoprire la verità si preannuncia lunga e tortuosa

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lope avvisa Simona e Candela che Tonio è stato picchiato e derubato.