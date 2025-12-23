La Promessa anticipazioni 24 dicembre: Curro cerca l’assassino di Jana e mette alle strette il dottor Gamarra

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia corre dal suo potente alleato per salvare il marchesato.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La tensione resta altissima dopo la morte di Jana. Petra, inflessibile e fedele alle rigide gerarchie del palazzo, spinta anche dal suo odio verso Jana, tenta di impedire alla servitù di partecipare al funerale, ritenendo inopportuno che i domestici prendano parte alla Messa per la moglie del marchese. Don Romulo si oppone con fermezza, difendendo il diritto dei camerieri di dare l'ultimo saluto a una donna che consideravano una di loro.

Grazie all'intervento di Manuel, che trasmette la sua volontà tramite Catalina, viene stabilito che la servitù potrà assistere alle esequie. Durante il funerale, Padre Samuel pronuncia un toccante discorso ricordando la bontà e la dignità di Jana. Ramona, devastata dal dolore, sprona Curro a non arrendersi e a scoprire chi abbia sparato a Jana, mentre lui continua a credere nell'innocenza di Cruz, basandosi sulle ultime parole della marchesa.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Alonso parla con i figli della lettera ricevuta dal Re

Curro ha promesso a Ramona che non permetterà che l'assassino di Jana resti impunito. Il giovane, sempre più convinto dell'innocenza di Cruz, decide di interrogare il dottor Gamarra, ma mentre cerca di metterlo alle strette per ottenere una risposta, il loro confronto viene bruscamente interrotto.

Nei giorni scorsi, la situazione alla tenuta è precipitata: la morte di Jana, l'arresto di Cruz e la rivelazione che Curro non era il figlio di Eugenia hanno messo definitivamente Alonso sotto l'occhio vigile dei reali spagnoli. Il marchese ha ricevuto una missiva in cui il Re lo privava del titolo. Pur cercando di mantenere il segreto, ora Don Alonso, spronato da Don Rómulo, ha deciso di radunare i suoi figli, Manuel e Catalina, e sua nipote Martina, per parlargli a cuore aperto e raccontare tutta la verità.

Le speranze di Alonso e di tutta la sua famiglia sono legate a Leocadia, che ha lasciato La Promessa per incontrare una sua conoscenza molto potente, che potrebbe convincere il Re a riconsiderare la sua decisione e restituire il marchesato di Luján a Don Alonso e, magari, aiutare il marchese ad uscire dalla crisi finanziaria.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 559 - seconda parte