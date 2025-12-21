La Promessa anticipazioni 22 dicembre, Don Alonso è in ginocchio: il Re lo ha privato del titolo di Marchese

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Re interviene dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz. Don Alonso è a un passo dal tracollo, mentre Leocadia usa le sue conoscenze per aiutarlo.

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia si offre di salvare Don Alonso al tracollo.

Il miglioramento di Jana si rivela solo un'illusione: poco dopo la donna muore, insieme al bambino che portava in grembo. Manuel è distrutto, Curro sconvolto e la servitù precipita nel dolore. Nonostante le rassicurazioni del dottore, Jana non ce la fa. Il sergente Burdina prende una decisione definitiva: per lui non ci sono dubbi, è Cruz l'assassina.

Disperata, la marchesa chiede a Petra di salvarla assumendosi la colpa. Petra, però, rifiuta perché la ritiene responsabile della morte di Feliciano. Manuel non ascolta Cruz e le sputa addosso tutto il suo odio. Solo Curro crede alla sua innocenza. Prima di morire, Jana dice "Non è stata Cruz". Parole ambigue, forse delirio. Curro pensa che Cruz debba pagare altri delitti, mentre l'assassino di Jana resta libero. Maria, aiutata da Manuel, ottiene la veglia funebre, sfidando Alonso e le regole della tenuta.

La morte di Jana nel palazzo dei Luján e l'arresto di Cruz sono un durissimo colpo alla reputazione del marchesato. Questa volta a intervenire è il Re in persona. Un emissario consegna a Don Alonso una lettera scritta da Sua Maestà, che annuncia al marchese di volerlo privare del titolo nobiliare.

La stessa sorte toccherà a Curro: il giovane, non essendo figlio di Eugenia, non può accedere alla carica di erede del baronato di Linaja. Don Alonso rischia così di ritrovarsi senza titolo nobiliare e sommerso dai debiti. Leocadia si offre di aiutarlo: la donna, negli anni, ha tessuto una fitta rete di amicizie nell'ambiente nobiliare e nel mondo finanziario e intende usarla per aiutare il marchese a conservare il titolo ed uscire dalla crisi finanziaria.

Manuel e Maria hanno tenuto testa a Don Alonso. La veglia per Jana è stata organizzata nei locali della servitù, l'unico luogo del palazzo in cui la donna si sentiva veramente a suo agio. Purtroppo, per Manuel le sorprese non sono finite: Don Alonso ha deciso che Jana debba essere sepolta in una parte pubblica del cimitero.

La salma della moglie di Manuel non entrerà nella tomba di famiglia, come chiedeva il marchesino. La rabbia di Manuel verrà placata solo da Maria, che lo convince che questa sarebbe stata anche la volontà di Jana, se avesse avuto la possibilità di scegliere il luogo dove riposare in pace per sempre.