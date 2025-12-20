La Promessa anticipazioni 21 dicembre: Jana muore, Manuel esplode di rabbia e Burdina arresta Cruz

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra rifiuta la proposta di Cruz, non si accollerà le sue colpe.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana è sospesa tra la vita e la morte e la sua sorte tiene tutti col fiato sospeso. Accanto a lei vegliano Manuel e Curro, profondamente provato per la sorella. Al suo fianco c'è Angela, figlia di Leocadia, che gli promette sostegno e diventa per lui un punto fermo dopo lo scandalo sulle sue origini finito sui giornali.

Intanto l'angoscia di Manuel cresce: sua madre Cruz è rinchiusa, ammanettata e accusata di aver tentato di uccidere Jana e il bambino che portava in grembo. La Guardia Civica è vicina a trovare l'arma del delitto e persino Don Alonso dubita dell'innocenza di Cruz, nonostante lei continui a proclamarsi estranea ai fatti. La tensione divide anche la servitù: Maria prega disperata, mentre Petra difende Cruz e chiede che nessuno lasci la tenuta. Quando Curro confida a Jana il suo amore, lei migliora.

Cruz arrestata

La Promessa anticipazioni: Curro crede nell'innocenza di Cruz, ma è l'unico

Il miglioramento si rivela soltanto un'illusione: poco dopo Jana muore, lasciando nella disperazione Manuel, suo fratello Curro e tutta la servitù. Nonostante le rassicurazioni del dottore, Jana non ce la fa e muore insieme al bambino che portava in grembo. Nel frattempo, il sergente Burdina prende una decisione definitiva: per lui non ci sono dubbi, è Cruz ad aver ucciso Jana.

La marchesa, disperata, chiede a Petra di salvarla assumendosi la colpa dell'omicidio. Tuttavia, la donna, nonostante la sua lealtà, si rifiuta categoricamente: non ha mai dimenticato che la sua padrona era implicata nella morte di Feliciano, il figlio che amava. Manuel si rifiuta di ascoltare le ragioni di Cruz e, anzi, approfitta dell'ultimo saluto per sputarle in faccia tutto il suo odio. L'unico a credere nell'innocenza della marchesa è Curro.

Prima di morire, Jana ha detto: "Non è stata Cruz", parole che potrebbero scagionare la nobildonna, ma che allo stesso tempo possono essere interpretate come il delirio di una persona in fin di vita. Curro è convinto che la marchesa meriti comunque la prigione per gli omicidi di Tomás e Dolores, ma l'assassino di Jana, a questo punto, potrebbe essere ancora a piede libero. Infine, Maria, grazie all'intervento di Manuel, riesce a far celebrare la veglia funebre per Jana nei locali della servitù, nonostante la contrarietà di Alonso.