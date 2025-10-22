La Promessa anticipazioni 23 agosto: Cruz trama un matrimonio per salvare la tenuta

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Padre Samuel annuncia la sua partenza e Jana vuole esplorare la stanza segreta

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jacobo, il fidanzato di Martina, riesce rapidamente a conquistare la simpatia di tutti gli abitanti della tenuta Tuttavia, il suo atteggiamento distaccato nei confronti di Jana non passa inosservato. Decisa a chiarire, la ragazza lo affronta direttamente, chiedendogli se la sua freddezza sia dovuta al suo passato da ex cameriera. Jacobo nega ogni pregiudizio sociale. Dopo l'incontro, lascia la tenuta promettendo che presto farà ritorno.

Nel frattempo, Alonso decide di offrire a Catalina la casa di Madrid, negandole però quella di Cadice, che lei desiderava per trasformarla in una proprietà produttiva. Nonostante l'appoggio di Manuel alla giovane, Cruz si oppone fermamente, rifiutando di concederle il palazzo ereditato. Pia affronta Ricardo per capire il motivo della sua freddezza. La verità la sconvolge: l'uomo è ancora innamorato della moglie Ana.

Alonso e Catalina

La Promessa anticipazioni: Alonso pensa di vendere i terreni ma Catalina propone di ampliare le coltivazioni

Padre Samuel annuncia la sua imminente partenza, lasciando un profondo turbamento in Maria. Il giovane parroco, ancora scosso dal bacio ricevuto dalla cameriera, non ha avuto il coraggio di affrontarla né di chiarire i sentimenti che lo legano a lei. Ora, rischia di essere trasferito lontano da Luján, mettendo così in pericolo le sue opere di carità a favore dei più poveri della cittadina, che senza di lui potrebbero scomparire del tutto.

Nel frattempo, alla tenuta de La Promessa, la situazione economica dei marchesi diventa sempre più critica. Alonso, orgoglioso e risoluto, rifiuta persino il prestito offertogli da Lorenzo , preferendo invece tagliare le spese interne. Per questo motivo chiede a Rómulo di preparare una lista di licenziamenti tra la servitù, una decisione che getta nello sconforto l'intero personale.

Cruz, tuttavia, non intende arrendersi e concepisce un piano rischioso per salvare la tenuta: far sposare Curro con una delle figlie dei Castroviejo. La marchesa affida a Lorenzo il compito di rendere possibile l'accordo matrimoniale, ma ignora che il loro segreto è stato ascoltato da Ángela, che potrebbe rivelare tutto in qualsiasi momento.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Intanto Catalina, sempre più determinata, propone una soluzione alternativa per salvare il patrimonio di famiglia: aumentare le coltivazioni e ampliare le attività agricole, mentre suo padre vorrebbe vendere metà dei terreni. Nel frattempo, Jana, dopo aver scoperto le lettere di sua madre Dolores nascoste nella stanza segreta, decide di esplorarla insieme a Pia e Teresa, convinta che tra quelle mura si celi la verità sul suo passato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz e Alonso si confrontano sul prestito di cui hanno bisogno e ne parlano con Manuel.