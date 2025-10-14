La Promessa anticipazioni 15 ottobre: il prestito di Don Lorenzo mette Alonso in grave pericolo

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: il prestito del Capitano potrebbe salvare la tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina desidera lasciare la tenuta, ma le sue condizioni di salute, legate alla gravidanza dei due gemelli, le impediscono di recarsi dalla zia per un periodo di riposo. Determinata a non rinunciare ai propri progetti, confida a Don Alonso la sua idea: trasferirsi nella casa ereditata da Cruz e, contemporaneamente, avviare una nuova attività, convinta che il suo spirito imprenditoriale possa garantire successo e indipendenza.

Il talento e la determinazione di Catalina sono ormai riconosciuti da tutti, come dimostra il successo delle sue marmellate. Tuttavia, Cruz rifiuta categoricamente di cedere l'eredità alla figliastra, causando tensioni che ricadono su Manuel. La marchesa accusa il figlio di non mostrare iniziativa dopo aver sposato Jana, e Cruz lo affronta duramente, rimproverandolo senza lasciargli possibilità di difendersi o spiegarsi.

Angela è interpretata da Marta Costa

La Promessa anticipazioni: Angela affida una lettera segreta a Maria

Don Alonso scopre che Don Lorenzo sta sparlando di lui e della sua famiglia, dopo che è venuto alla luce il matrimonio di Manuel con un'ex cameriera. Furioso per l'affronto, il marchese è pronto a mettere alla porta il cognato, ma all'ultimo momento il Capitano gli propone un prestito che potrebbe risollevare le sorti de La Promessa.

Don Alonso sa bene che accettare denaro da Don Lorenzo è una scelta rischiosa: in passato l'uomo gli ha già sottratto una parte consistente della tenuta, e il marchese non sa se fidarsi. Tuttavia, l'offerta del Capitano sembra essere l'unica via d'uscita, anche se estremamente pericolosa.

Nel frattempo, Leocadia e Angela continuano a discutere animatamente. La giovane ribadisce con forza di non voler lasciare la tenuta, ma si trova davanti a un bivio decisivo per la sua vita. Angela decide così di scrivere una lettera importante e segreta, capace di cambiare per sempre il suo destino. Per assicurarsi che nessuno la legga, affida la missiva a Maria Fernández, sperando che la cameriera mantenga il segreto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana si chiede se i genitori di Manuel potranno mai essere felici per loro e per il loro futuro.