La Promessa anticipazioni 19 ottobre: Maria disperata per Samuel, il prete non vuole parlarle

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la passione tra Maria e Padre Samuel diventa sempre più intensa, ma il giovane sacerdote, combattuto tra cuore e fede, decide di allontanarla.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz indaga sul traditore che ha diffuso le foto di Jana e Manuel.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Durante la festa dei conti di Ballester, Angela capisce che i sentimenti di Curro per Martina non sono affatto svaniti. Lo sguardo del ragazzo verso di lei, ora fidanzata con Jacobo, parla più di mille parole. Con i tre costretti a vivere sotto lo stesso tetto, Angela intuisce che la convivenza sarà carica di tensione e situazioni sempre più intriganti.

Nel frattempo, Catalina, in attesa di due gemelli, affronta una gravidanza difficile e passa lunghe giornate a letto, assistita da Angela. Quest'ultima le resta accanto e non intende lasciare La Promessa, come ha confidato a sua madre. Intanto, Pia potrebbe aver scoperto il segreto di Teresa e Vera, dopo averle sentite parlare della misteriosa stanza nascosta nel palazzo.

María Fernández interpretata da Sara Molina

La Promessa anticipazioni: Il bacio proibito tra i Maria Padre Samuel

L'attrazione della cameriera verso il giovane sacerdote diventa ogni giorno più forte. Dopo il bacio che i due si sono scambiati, Padre Samuel ha deciso di prendere le distanze dalla giovane. Non perché non ricambi il sentimento di María Fernández, ma perché non vuole tradire i voti presi. Samuel ha però confessato in passato di essere diventato prete non per vocazione, ma per sfuggire alla fame e alla miseria.

Cruz cerca di scoprire chi ha tradito la sua fiducia

Fin dal momento in cui sulle pagine del quotidiano locale sono apparse le foto del matrimonio tra Manuel e Jana, i marchesi hanno capito che qualcuno li ha traditi e ha chiamato il fotografo che ha rubato gli scatti, che si sono diffusi rapidamente tra la nobiltà spagnola. Cruz è stata poi ricattata dal fotografo, che minaccia di pubblicare altre immagini. Alonso rifiuta di cedere, ma Cruz capisce che per scoprire il traditore dovrà pagare un caro prezzo. Sarà proprio Jana, inconsapevolmente, a contribuire a farle raggiungere il suo scopo.

Nel frattempo, Angela si è ormai stabilita alla tenuta, nonostante i tentativi di sua madre di convincerla a tornare a studiare in Svizzera. Il suo rapporto con Curro continua a crescere, ma sempre nell'ombra di Martina, arrivata a La Promessa insieme al suo promesso sposo Jacobo. Tra gelosie e segreti, nuovi equilibri si creano nella tenuta, destinati presto a essere messi alla prova.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria mostra a Teresa la poltrona di Don Ricardo.