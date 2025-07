La Promessa anticipazioni 22 luglio: Padre Samuel vuole soldi da Cruz, la marchesa è alle strette

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Il nuovo arrivato alla tenuta ha piani nascosti: avvicina Cruz con una richiesta inquietante e la costringe a cedere al ricatto.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Martina affronta Ayala, Marcelo si scontra con Teresa, mentre José Juan vuole costringere Curro a sposare Julia. Padre Samuel ricatta Cruz con una richiesta oscura.

Riassunto dell'episodio precedente:

Lorenzo ha ricattato la duchessa, spingendola a diffondere false voci sui presunti tradimenti di Alonso. Il Capitano, manipolatore esperto, ha poi convinto Cruz che i duchi De Los Infantes fossero dietro le voci sull'infedeltà del marchese, come vendetta per Jimena. Nel frattempo, Catalina ha rivelato a Martina che il padre del bambino è Adriano, affrontando poi Pelayo per averla spinta ad abortire.

Cruz ha deciso che Jana si trasferirà ai piani nobili, trattata come una signorina Exposito, sebbene Jana stessa non si senta pronta per un tale cambiamento. Infine, Petra ha confidato a Teresa di aver scoperto il bacio tra Marcelo e Raquel. Teresa, ignara che Marcelo sia suo fratello e che il segreto sia custodito da Don Ricardo, ha finto indignazione, guadagnandosi la solidarietà di Petra.

Anticipazioni de La Promessa: Don Alonso e Riccardo discutono delle dimissioni di Romulo

Martina, dopo aver saputo da Don Lorenzo che il conte Ayala ha cercato di farla internare in manicomio, decide di affrontarlo apertamente. Il conte, furioso per lo scontro, reagisce convocando il Capitano per un faccia a faccia. Durante la discussione, Don Lorenzo lo accusa duramente, definendolo un uomo instabile e pericoloso.

Nel frattempo, Petra scopre che Marcelo ha baciato Raquel. Per non svelare il loro grande segreto, Teresa - che in realtà è sorella di Marcelo - finge di essere indignata con lui, accusandolo davanti a tutti. Questo atteggiamento fa infuriare il cameriere: pur di nascondere la verità sulla loro parentela, Teresa l'ha fatto passare per un traditore agli occhi della governante e del resto della servitù.

Alla tenuta si è presentato José Juan, fratello di Paco, con un obiettivo preciso: costringere Curro a sposare Julia. L'uomo non molla la presa e insiste affinché il giovane barone si assuma le sue responsabilità e ripari al dolore causato dalla morte di Paco. Intanto, Don Alonso e Don Ricardo discutono delle imminenti dimissioni di Don Romulo.

Il marchese, pur dispiaciuto per il maggiordomo, ribadisce di non poter riassumere Pia, decisione che ha portato Romulo a dare le dimissioni. Infine, l'arrivo di Padre Samuel nasconde un lato oscuro il suo soggiorno alla tenuta non è affatto casuale. Il prete si avvicina a Cruz con una richiesta inquietante, esigendo una somma di denaro. La marchesa, seppur riluttante, è costretta a cedere al ricatto.

