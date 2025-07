La Promessa anticipazioni 18 luglio: José Juan minaccia la tenuta, Curro è in pericolo

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova, e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: José Juan svela le sue reali intenzioni: vuole che Curro sposi Julia per vendicare Paco.

Riassunto dell'episodio precedente:

Don Alonso informa Romulo che non può riassumere Pia, poiché il suo ritorno è stato fortemente osteggiato da Cruz e Petra. Il maggiordomo, appena rientrato alla tenuta dopo un periodo in prigione, rimane profondamente deluso dalla decisione del suo padrone e prende una scelta drastica: presenta le sue dimissioni. Nel frattempo, a La Promessa fa il suo ingresso un nuovo personaggio, José Juan, il fratello di Paco. Le ragioni della sua visita restano per ora avvolte nel mistero.

Intanto Pelayo decide di liberarsi di un peso che lo tormenta da tempo e fa una sconvolgente confessione a Catalina: le rivela di aver sperato che lei perdesse il bambino, perché consapevole che non è suo figlio. La marchesina è scioccata e ferita. Come se non bastasse, deve anche affrontare Martina e smentire le voci sulla paternità.

Anticipazioni de La Promessa, Manuel è in crisi: tensione con Jana e rottura in vista?

José Juan, fratello di Paco, il commilitone di Manuel e Curro morto in guerra per mano di un soldato tedesco durante una sosta al fiume voluta dal Barone de Linaja, mette finalmente le carte in tavola. Il suo arrivo alla tenuta non è affatto casuale: ha un solo scopo, ossia ottenere che Curro e Julia si sposino. Una sorta di "riparazione" simbolica per il mancato matrimonio tra suo fratello Paco e la stessa Julia.

L'uomo si mostra minaccioso fin dal principio, pronto a tutto pur di ottenere ciò che vuole, persino a passare alle maniere forti se necessario. Nel frattempo, Manuel si ritrova completamente al verde, dopo aver corrotto Burdina per ottenere la scarcerazione di Don Romulo. Il rifiuto di Jana di accettare le condizioni imposte dei marchesi ha acuito ulteriormente la tensione all'interno della coppia.

Cruz, osservando l'inevitabile allontanamento tra i due giovani, confessa a Don Alonso di essere convinta che la loro storia sia ormai giunta al capolinea. Alonso, da parte sua, continua a mostrarsi inflessibile: si è rifiutato di reintegrare Pia tra il personale de La Promessa. In segno di solidarietà e per protesta, Don Romulo ha deciso di dimettersi definitivamente, confermando di voler lasciare la tenuta. Nel frattempo, Teresa riceve finalmente buone notizie da Ricardo, non rivelerà a nessuno che lei e Marcelo sono fratelli e sorella.