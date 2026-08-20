La Promessa anticipazioni 21 agosto: Adriano legge la lettera di Catalina ad Alonso

Adriano leggerà ad Alonso e Martina la lettera di Catalina, che spiegherà di essere stata costretta a partire e prometterà di tornare. Intanto Curro dovrà aiutare Angela.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 21 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, saranno diversi gli avvenimenti destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della trama ci sarà soprattutto la lettera di Catalina ad Adriano e porterà nuove rivelazioni. Leocadia spinge affinché Curro faccia avvicinare Angela con l'amico di Jacobo.

La Promessa, le anticipazioni della puntata: Adriano legge la lettera di Catalina

Dopo l'episodio di ieri incentrato sul risveglio di Petra, nella nuova puntata della soap spagnola saranno diversi gli avvenimenti destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Giorni di angoscia e dolorose speculazioni lasciano finalmente spazio a una verità fondamentale sulla scomparsa della giovane Luján. Adriano legge ad Alonso e Martina una lettera inviata da Catalina. Nel messaggio, la ragazza rivela di essere stata costretta ad andarsene, confermando i sospetti sulle pressioni esterne subite.

Alonso, Martina e Adriano con la lettera di Catalina

La missiva porta però con sé una luce di speranza per il vedovo e per l'intera famiglia: Catalina promette solennemente di tornare presto a La Promessa, riaccendendo la fiducia in Adriano, pronto a riabbracciarla e a far luce sulle minacce che l'hanno allontanata.

Il piano di Leocadia in azione

Curro deve entrare in azione per mettere in atto il piano orchestrato con Leocadia per salvare Angela dal matrimonio con il Capitano Lorenzo. La nobildonna spingerà il valletto a parlare direttamente con Angela per convincerla a sposare Beltrán, costringendo il ragazzo a un tormento interiore devastante pur di proteggerla. Nel frattempo, la giovane Angela continua a stringere un'amicizia sempre più profonda e sincera con Beltrán.

L'infortunio e la misteriosa scomparsa di Enora

Durante il lavoro, Enora si fa male a una caviglia. Vedendola in difficoltà, Toño si offre premurosamente di accompagnarla a casa. Tuttavia, quando arriva il momento di partire, accade l'inaspettato: la ragazza sparisce letteralmente nel nulla, lasciando Toño e Manuel nel panico e con mille dubbi.

Leocadia discute con Curro

Il comportamento scostante e misterioso di Vera continua a spaccare la servitù in due fazioni.

Mentre Teresa accusa apertamente Vera di mentire su quanto le è accaduto nei due giorni di assenza dal palazzo, il clima tra i domestici si fa sempre più teso e insostenibile. Nonostante la freddezza della ragazza, c'è chi non si arrende.

Lope cercherà di riappacificarsi con Vera, tentando di abbattere il muro che la ragazza ha eretto nei suoi confronti. Candela e Simona tenteranno di avvicinarsi a lei, rassicurandola sul fatto che saranno sempre pronte a supportarla, qualunque cosa le sia successa durante il suo incontro con la famiglia.