La Promessa anticipazioni 14 settembre: Curro vuole fermare Lorenzo a ogni costo

Curro è deciso a fermare Lorenzo dopo l'ennesima provocazione del patrigno, mentre i figli di Adriano si ammalano mettendo in difficoltà Martina

Le anticipazioni de La Promessa del 14 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, preannunciano una puntata particolarmente tesa, nella quale Curro arriverà a prendere in considerazione una soluzione estrema per fermare definitivamente Lorenzo. Il rapporto tra i due è ormai arrivato a un punto di rottura e le nuove provocazioni del Capitano rischiano di trasformare il rancore del giovane in qualcosa di molto più pericoloso.

La Promessa anticipazioni: Curro vuole fermare Lorenzo a ogni costo

Curro conosce ormai molto bene la natura del suo patrigno e non riesce più a tollerare le sue continue provocazioni. Il giovane ha già perso la pazienza arrivando persino a dare un pugno a Lorenzo, ma il gesto non ha prodotto l'effetto sperato.

Al contrario, il comportamento di Curro ha alimentato ancora di più il disprezzo del Capitano, rendendo il confronto tra i due ancora più pericoloso. Consapevole che una semplice reazione fisica non sarà sufficiente a fermare Lorenzo, Curro comincia a pensare a un modo definitivo per mettere fine alle sue angherie.

Curro interpretato da Xavi Lock

Il giovane potrebbe quindi compiere una scelta molto rischiosa, spinto dalla convinzione che non esista un'altra soluzione per fermare il patrigno. La situazione rischia così di precipitare e di avere conseguenze pesanti per il futuro di Palazzo Luján.

Martina deve rinunciare alla fuga

Nel frattempo, un'altra vicenda cambia improvvisamente i programmi di Martina. La giovane aveva ormai deciso di lasciare La Promessa, convinta che allontanarsi dalla tenuta fosse la soluzione migliore dopo la profonda crisi con Adriano.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

La situazione, però, cambia quando i figli di Adriano si ammalano. L'improvviso malore dei bambini costringe Martina a una scelta difficile: da una parte c'è il desiderio di allontanarsi dalla tenuta e lasciarsi alle spalle una situazione che le ha provocato grande sofferenza, dall'altra la necessità di restare alla Promessa per prestare aiuto e assistenza ai bambini.

Le condizioni dei piccoli finiscono quindi per complicare i suoi piani e potrebbero costringerla a rimandare ancora una volta la partenza.

Lorenzo prepara le sue nozze

Parallelamente, Lorenzo continua a organizzare il matrimonio seguendo un piano ben preciso. Il Capitano vuole celebrare delle nozze in grande stile e ha dato disposizioni affinché ogni dettaglio sia all'altezza delle sue aspettative.

Il matrimonio rappresenta anche un'occasione per mettere sotto pressione chi ha cercato di ostacolarlo. In particolare, Lorenzo vuole provocare Curro e lanciare un messaggio ad Angela e Leocadia, che considera responsabili di aver tentato di raggirarlo.