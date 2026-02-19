La Promessa anticipazioni 20 febbraio: Leocadia contro Catalina, nozze in fumo!

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo studia un modo per sbarazzarsi di Eugenia, mentre Romulo finisce al centro dei gossip.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'equilibrio della tenuta viene scosso dal ritorno di Eugenia, dimessa dal sanatorio. Nonostante la sua fragilità, la donna appare lucida, spingendo Don Alonso a imporre a Curro di riprendere i panni da Baronetto per non turbarla. Durante un incontro toccante, Eugenia rivela al figlio di essere guarita grazie al sostegno del Conte Ayala, ma soprattutto gli confessa un segreto inconfessabile sul passato di Lorenzo. Questa rivelazione alimenta in Curro un odio ancora più profondo verso il Capitano.

Sentendosi minacciato e temendo che la moglie possa distruggere la sua reputazione, Don Lorenzo inizia a tramare nell'ombra. Il suo obiettivo è trovare un pretesto legale per rispedire Eugenia in clinica il prima possibile. Nel frattempo, sul fronte degli affari, Manuel prosegue i lavori all'hangar con l'aiuto di Toño. Tuttavia, il giovane deve scontrarsi con la dura realtà economica: le banche rifiutano i finanziamenti necessari per i suoi ambiziosi prototipi di motori, mettendo seriamente a rischio i suoi sogni di gloria aeronautica.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

La Promessa anticipazioni: Lo sdegno di Leocadia per il matrimonio di Catalina

La tregua a Palazzo è durata poco. Quando Leocadia viene a sapere che Don Alonso ha dato la sua benedizione alle nozze tra Catalina e Adriano, va su tutte le furie. La donna rinfaccia al Marchese di aver messo la faccia davanti al Re per salvare il nome dei Luján e che un matrimonio con un mezzadro distruggerebbe ogni sforzo.

Sotto pressione, Alonso cede e propone a Catalina un matrimonio segreto, da ufficializzare solo in futuro. La reazione della marchesina è però durissima: Catalina respinge l'idea con sdegno, non intenzionata a nascondere il suo amore.

Lorenzo e il 'miracolo' di Eugenia: rabbia e stupore

Don Lorenzo è tormentato dal ritorno di Eugenia. Se da un lato il Capitano non vede l'ora di rispedirla al sanatorio per evitare che parli troppo, dall'altro non può negare l'evidenza: le cure finanziate dal Conte Ayala hanno trasformato la donna. Eugenia appare più lucida e in salute che mai, un dettaglio che manda Lorenzo su tutte le furie, poiché capisce che il merito di questa rinascita va tutto al suo peggior nemico.

Pettegolezzi in cucina: Romulo ed Emilia nel mirino

Non c'è pace nemmeno per la servitù. Dopo il tesissimo faccia a faccia tra Don Romulo e la nuova infermiera Emilia, le voci iniziano a correre veloci. I domestici hanno notato l'insolita agitazione del maggiordomo e il legame sospetto con la donna assunta da Leocadia. Il segreto sulla loro passata relazione è ormai a un passo dal diventare di dominio pubblico, mettendo a rischio l'impeccabile reputazione di Romulo.