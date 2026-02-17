La Promessa anticipazioni 18 febbraio: Torna Eugenia, il regalo di Ayala gela Lorenzo

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Romulo svela la verità su Emilia e la sua ex fidanzata.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Martina alla tenuta è segnato da una tensione altissima. La ragazza viene duramente affrontata da Don Alonso, che considera il suo incontro segreto con Cruz in prigione un tradimento imperdonabile. Anche Catalina si scaglia contro di lei, dichiarandosi delusa dal suo comportamento ambiguo; tuttavia, Martina difende con fermezza le proprie scelte.

Sul fronte della servitù, il legame tra Simona e Toño precipita nuovamente. Il giovane, furioso perché la madre ha espresso giudizi negativi su di lui a Manuel, la accusa di voler sabotare il suo lavoro all'hangar. Dopo un duro scontro verbale, Toño le intima di non interferire più nella sua vita, lasciando la cuoca nel più totale sconforto.

Infine, cresce il mistero su Emilia. Don Romulo confessa a Don Ricardo di conoscere l'infermiera da tempo e di temere la sua presenza. Il maggiordomo sospetta che l'assunzione della donna, voluta da Leocadia per i gemelli di Catalina, faccia parte di un piano oscuro per colpire la famiglia.

La Promessa anticipazioni: Manuel furioso: "Due pesi e due misure!"

L'annuncio delle nozze tra Catalina e Adriano scatena una tempesta inaspettata. Manuel, pur amando la sorella, esplode contro Don Alonso. Il marchesino non tollera l'incoerenza del padre: perché il Marchese benedice l'unione di Catalina con un mezzadro mentre ha perseguitato e umiliato Jana per le stesse origini umili? Tra padre e figlio scoppia una lite furibonda che mette a nudo tutti i non detti della famiglia Luján.

Il regalo shock di Ayala: Eugenia torna alla tenuta!

L'ansia di Don Lorenzo era giustificata. Il misterioso regalo del Conte Ayala si rivela essere una bomba pronta a esplodere: alla porta della Promessa si presenta Eugenia, moglie del Capitano e madre adottiva di Curro. È stato per dare un figlio alla donna, che non poteva averne, che Curro è stato strappato dalle mani della madre biologica.

La confessione di Romulo su Emilia

Il mistero sull'infermiera Emilia viene finalmente svelato, lasciando Don Ricardo senza parole. Don Romulo confessa al collega la verità che lo tormenta: Emilia non è una semplice conoscente, ma una sua ex fidanzata. Il maggiordomo è terrorizzato dalla sua presenza, convinto che il suo arrivo non sia casuale ma un piano orchestrato da Leocadia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Jacobo litigano. Martina sembra nascondere qualcosa a Jacobo