La Promessa anticipazioni 2 novembre: uno psichiatra arriva per Angela, Curro lancia l'allarme

Nella soap opera spagnola La Promessa, in onda lunedì 2 novembre alle ore 19:45 su Rete 4 e su Mediaset Infinity, l'arrivo di un misterioso medico psichiatra mette in allarme l'intera tenuta. Nel frattempo, una confessione di Martina rischia di compromettere definitivamente il suo fidanzamento.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 2 novembre

La puntata del 2 novembre si concentra su due vicende destinate a creare nuovi problemi tra gli abitanti della tenuta. Da una parte, Curro teme che Don Lorenzo voglia far internare Angela, dall'altra Martina trova il coraggio di raccontare a Jacobo di aver baciato un altro uomo. Una doppia rivelazione che alimenta tensioni e mette a rischio il futuro dei protagonisti.

Un medico psichiatra arriva alla tenuta: Curro teme per Angela

Un nuovo e inquietante arrivo scuote la tranquillità, già precaria, della tenuta: alla Promessa si presenta un medico psichiatra, la cui visita sembra essere legata proprio ad Angela. La sua presenza non passa inosservata e finisce per alimentare la preoccupazione tra i membri della famiglia e della servitù, tutti intimoriti dalle possibili conseguenze di questo incontro.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

A intuire immediatamente il pericolo è Curro, che non nasconde i propri sospetti e decide di mettere in guardia la giovane. Il ragazzo la esorta a prestare la massima attenzione, invitandola a non fidarsi né dello psichiatra né, soprattutto, di Don Lorenzo.

Secondo Curro, infatti, dietro questa visita potrebbe nascondersi un piano ben preciso del Capitano, intenzionato a far subire ad Angela lo stesso trattamento riservato in passato a Eugenia, sua moglie e sorella di Cruz. La donna era stata infatti sottoposta a un crudele trattamento medico. Il timore è che Don Lorenzo voglia ripetere quella terribile esperienza, usando il medico per punire Angela.

Martina e Jacobo in una scena de La promessa

Martina confessa a Jacobo di aver baciato un altro uomo

Intanto, sul fronte sentimentale, per Martina arriva il momento di affrontare una verità che non può più essere nascosta. Tormentata dai sensi di colpa, la ragazza decide di confidarsi con Curro, trovando poi il coraggio di parlare apertamente anche con Jacobo.

La giovane gli rivela di aver baciato un altro uomo, senza tuttavia svelargli l'identità del suo rivale. Una confessione che Jacobo accoglie malissimo: incapace di accettare il tradimento, il ragazzo reagisce con una rabbia incontrollabile.

La rivelazione apre una frattura profonda nella coppia e rischia di compromettere definitivamente il loro rapporto. Il fidanzamento, già messo alla prova da tensioni e sentimenti contrastanti, arriva così pericolosamente vicino alla rottura.