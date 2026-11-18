Cambia la programmazione del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi si prepara a entrare nella fase conclusiva con un'importante novità per i telespettatori: da questa settimana, infatti, il programma andrà in onda soltanto di lunedì, rinunciando al consueto doppio appuntamento settimanale. Di conseguenza, la puntata di venerdì 20 novembre non sarà trasmessa. Una decisione anticipata dalla stessa conduttrice, che ha dato appuntamento al pubblico direttamente alla prossima settimana.

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi annuncia il cambio di programmazione

A confermare il cambiamento è stata proprio Ilary Blasi, attraverso un video condiviso sui social al termine della trasmissione di lunedì 16 novembre. La conduttrice ha salutato il pubblico anticipando il prossimo appuntamento con il reality e svelando che bisognerà attendere una settimana prima di rivedere i concorrenti nella Casa.

"Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì, quindi tra una settimana. Mi mancherete, ma ci vediamo con la semifinale del GF Vip!", ha dichiarato Ilary Blasi nel filmato. Un'indicazione arrivata anche durante la diretta, quando Valeria Marini aveva manifestato, ancora una volta, la volontà di abbandonare il gioco. In quell'occasione, la conduttrice le aveva chiesto di resistere, ricordandole che il programma sarebbe tornato proprio lunedì con la semifinale. Valeria, tuttavia, è stata successivamente eliminata attraverso un televoto flash.

Le tre concorrenti già finaliste del GF Vip: Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa

Quando torna in onda il Grande Fratello Vip: le date della semifinale e della finale

Salta quindi il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Niente puntata venerdì 20 novembre e niente appuntamento venerdì 27 novembre: il reality proseguirà esclusivamente nella serata del lunedì. Alla conclusione del programma mancano ormai soltanto due puntate: la semifinale, prevista per lunedì 23 novembre, e la finalissima, fissata per lunedì 30 novembre.

Sarà proprio durante l'ultima serata che verrà proclamato il vincitore della nona edizione del Grande Fratello Vip, al termine di un percorso che si avvicina ormai alla sua conclusione.

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti ancora in gioco

La corsa verso la finale entra dunque nel vivo. Al momento, le concorrenti che hanno già conquistato un posto in finale sono Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Accanto alle tre finaliste, nella Casa sono ancora in gioco Federica Morello, Andreas Müller, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.

Nella prossima puntata di lunedì si scoprirà chi dovrà lasciare definitivamente il reality tra Piera Meloni, Alessandro Varsi e Federica Morello, i tre concorrenti finiti al televoto dopo le nomination della diciannovesima puntata.