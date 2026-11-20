Le vicende de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, proseguono con nuovi colpi di scena nella puntata di sabato 21 novembre 2026, in programma alle 19:45. A Palazzo Luján, Don Alonso decide finalmente di mantenere la parola data a Curro e interviene per restituirgli una posizione più dignitosa, lontano dai ranghi della servitù. Nel frattempo, Angela continua a subire le pressioni di Don Lorenzo, che insiste affinché si prepari alle nozze.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata del 21 novembre mette al centro le decisioni di Alonso, intenzionato a mantenere l'impegno preso con Curro, e le difficoltà sentimentali di Angela e Martina. Mentre il marchese affronta Leocadia per cambiare il futuro del figlio, Lorenzo torna a esercitare il proprio controllo sulla giovane e le impone di occuparsi del nuovo abito da sposa. Sul fronte dei sentimenti, Martina trova conforto in Margarita, ma preferisce non rivelarle il nome dell'uomo che l'ha baciata. Intanto, nella zona della servitù, Cristóbal ammette di essere ancora turbato dal bacio con Teresa, mentre al rifugio di carità proseguono i preparativi per una raccolta fondi.

Alonso affronta Leocadia per mantenere la promessa fatta a Curro

Dopo aver ascoltato l'accorato appello di Curro, Don Alonso decide di passare finalmente dalle parole ai fatti. Il marchese vuole mantenere la promessa fatta al figlio e impegnarsi affinché possa ottenere un posto adeguato alla sua vera nascita. Per questo affronta direttamente Leocadia, informandola della propria decisione di accontentare le richieste del ragazzo e di agire nel suo interesse. Il suo obiettivo è chiaro: sottrarre Curro ai ranghi della servitù e restituirgli la dignità che gli spetta.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La presa di posizione di Alonso, tuttavia, apre un nuovo fronte di tensione. Leocadia, dopo aver ascoltato le intenzioni del marchese, decide infatti di rivolgersi immediatamente a Don Lisandro, il nobile di riferimento del re, per informarlo di quanto sta accadendo. La situazione potrebbe quindi avere conseguenze che vanno ben oltre le mura di Palazzo Luján.

Don Lorenzo continua a fare pressione su Angela e impone le nozze

Per Angela non sembra esserci alcuna possibilità di ritrovare la serenità. La giovane finisce nuovamente sotto pressione e si trova costretta a fare i conti con l'idea di un matrimonio che non desidera. Don Lorenzo continua infatti a insistere sulle nozze e pretende che la ragazza si metta subito alla ricerca di un nuovo abito da sposa.

Il comportamento dell'uomo rende ancora più difficile la situazione di Angela, che vede restringersi ulteriormente i propri margini di libertà. Lorenzo, sempre più pressante, sembra intenzionato a portare avanti i propri progetti senza tenere conto dei sentimenti e della volontà della giovane.

Donna Margarita Ruiz è interpretato da Cristina Fernández Pintado

Martina scoppia in lacrime davanti a Margarita dopo lo scontro con Adriano

Anche sul fronte sentimentale la puntata riserva momenti particolarmente dolorosi. Martina è ancora profondamente turbata dopo il duro confronto con Adriano e fatica a gestire le emozioni che l'hanno travolta. Sopraffatta dalla sofferenza, la ragazza scoppia a piangere davanti a Margarita, alla quale cerca di spiegare il motivo del proprio malessere.

Martina confessa che le sue lacrime sono legate proprio all'uomo che l'ha baciata, ma sceglie di non fare il nome di Adriano. La giovane preferisce quindi mantenere nascosta l'identità del protagonista di questa vicenda, lasciando Margarita all'oscuro di un dettaglio fondamentale.

Cristóbal confessa a Teresa di non riuscire a dimenticare il loro bacio

Nella zona della servitù continua anche il rapporto ambiguo tra Don Cristóbal e Teresa. I due sembrano vivere l'episodio del bacio in maniera completamente diversa: la governante appare tranquilla e non mostra particolare turbamento, mentre il maggiordomo è visibilmente scosso.

Prudencio è interpretato da Héctor Juezas

Proprio Cristóbal decide di affrontare l'argomento con Teresa, confessandole di non riuscire a togliersi dalla testa quanto accaduto. A tormentarlo non è soltanto il ricordo del bacio, ma soprattutto la reazione della donna, che non sembra essere rimasta affatto infastidita dall'episodio. Una differenza di atteggiamento che potrebbe alimentare nuove tensioni tra i due.

Petra organizza una raccolta fondi e Toño propone di preparare i churros

Infine, al rifugio di carità proseguono le attività coordinate da Petra per sostenere le persone più bisognose. Le iniziative per raccogliere denaro continuano e coinvolgono anche gli altri personaggi, pronti a contribuire con nuove idee.

In particolare, Prudencio propone di preparare qualcosa da vendere successivamente in paese, così da ottenere fondi da destinare ai bisognosi. Toño accoglie con entusiasmo l'iniziativa e suggerisce di cucinare degli ottimi churros. Una proposta che potrebbe trasformarsi in un'occasione concreta per sostenere il progetto solidale.