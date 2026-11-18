Per le gemelle Cirillo è arrivata l'ora di conoscere la verità: nell' episodio di mercoledì 19 novembre di Un Posto al Sole Maurizio è deciso a dire tutto, ma un improvviso malore lo costringerà a tornare in ospedale. Intanto per Silvia e Michele è tempo di pensare a una nuova vita fuori da Palazzo Palladini, dato che Alberto Palladini vuole entrare al più presto nell'appartamento di Renato.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre,in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Mentre Micaela sprofonda sempre più nella sua dark side, Maurizio decide di rivelare alle gemelle la verità sulla loro nascita, nel tentativo di ricucire la frattura tra Monica e Manuela. Intanto Renato, ha venduto l'appartamento ad Alberto Palladini che non solo gli ha proposto una cifra più alta rispetto a Silvia e Michele, ma pure condizioni economiche migliori, dato che Alberto può già pagare subito, a differenza dei suoi concorrenti.

Anticipazioni 19 novembre: Silvia e Michele devono lasciare Palazzo, Maurizio confessa tutto

Guido

Maurizio ha deciso di raccontare tutto, e ora per Manuela e Micaela è il momento di affrontare un drammatico faccia a faccia con Maurizio, pronto finalmente a svelare come andarono davvero le cose la notte in cui sono state concepite. Le condizioni dell'uomo, tuttavia, subiscono un improvviso peggioramento via via che il racconto va avanti. Presto la situazione apparirà molto grave, costringendolo a un disperato ritorno in ospedale.

Intanto, di fronte all'intransigenza di Alberto che ha rilevato l'appartamento di Renato, Silvia e Michele sono costretti ad accelerare la ricerca di una nuova casa. L'avvocato Palladini infatti, non ha alcuna intenzione di rinunciare.

Per Guido invece, è arrivato il momento di dire addio al cane: una decisione che dovrà affrontare tra le lacrime di Mariella e Lollo e le critiche di un intero condominio.