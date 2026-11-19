Al Grande Fratello Vip il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a far discutere. Ieri sera, nel giardino della Casa, alcuni coinquilini hanno deciso di mettere sotto torchio i due protagonisti di questa particolare frequentazione, cercando di capire quali sentimenti li leghino davvero e, soprattutto, se ci siano concrete possibilità di un futuro insieme lontano dalle telecamere.

A vestire i panni degli intervistatori sono state soprattutto Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, che non hanno risparmiato domande dirette e piuttosto scomode.

GF Vip, Alessandro Roncaccia frena sui sentimenti: cosa succederà con Piera fuori dalla Casa?

Guendalina Tavassi ha chiesto ad Alessandro se fosse innamorato di Piera. La risposta di Roncaccia è stata negativa. Quando gli è stato domandato se riuscisse a immaginare un futuro insieme a lei, Roncaccia ha fatto una distinzione: al momento non riesce a pensare a un progetto a lungo termine fatto di matrimonio e figli, ma vede certamente un futuro prossimo al suo fianco. Alessandro ha ammesso anche di temere la distanza che li separerà una volta terminato il programma. Una difficoltà che, come ha confermato rispondendo ad Andreas, dovranno affrontare, senza però considerarla un ostacolo insormontabile.

Alessandro Roncaccia

Alessandro ha poi spiegato di avere un approccio molto razionale ai sentimenti. Le parole "ti amo", per lui, hanno un valore speciale: in 25 anni le ha pronunciate soltanto a una persona. Ha ammesso di essersi chiesto più volte se stesse iniziando a provare qualcosa di più forte per Piera, ma preferisce aspettare la fine dell'esperienza televisiva prima di dare un nome a ciò che sente.

Anche Piera è stata coinvolta nell'intervista. Dopo aver ascoltato quanto raccontato da Marina, la content creator ha chiarito di non sentirsi innamorata di Alessandro, pur riconoscendo di volergli molto bene. Poi, sorridendo, ha pronunciato una frase destinata a far discutere sui social: "Non è il mio fidanzato né mai lo sarà". "Ma allora non siete fidanzati" le ha chiesto Marina, mentre Guendalina si è chiesta "Che ca.zo amo guardato noi fino a mo"

Marina La Rosa ha cercato di approfondire, chiedendole come riconosca l'innamoramento. Piera ha spiegato che, per lei, significa sentire un desiderio quasi impaziente di vedere continuamente la persona che le interessa e cercare ogni occasione per trascorrere del tempo insieme. Parlando della distanza, ha ammesso che rappresenta la sua preoccupazione principale, più ancora della possibilità che altre ragazze possano avvicinarsi ad Alessandro.