Manuel è deciso a smascherare Leocadia e a non lasciarsi più ingannare, mentre Don Lorenzo impone ad Angela una nuova data per le nozze. Intanto Simona e Candela aiutano a salvare il rifugio.

La soap spagnola La Promessa, ambientata nella Spagna dei primi del Novecento, continua a raccontare intrighi familiari, amori contrastati e lotte di potere all'interno della tenuta dei marchesi di Luján. Nella puntata di giovedì 19 novembre 2026, in onda alle 19:45 su Rete 4, non mancheranno nuovi sviluppi per i protagonisti. Manuel è pronto a smascherare definitivamente Leocadia mentre Don Lorenzo continua a fare pressione su Angela.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata di giovedì

La puntata del 19 novembre si sviluppa su tre fronti principali. Da una parte Manuel cerca di riprendere il controllo dei propri affari e di smascherare le manovre di Leocadia; dall'altra Angela deve fare i conti con le continue imposizioni di Don Lorenzo. Intanto, al rifugio, la solidarietà prende finalmente il posto delle iniziali diffidenze: Simona e Candela si mettono al lavoro al fianco di Prudencio per evitare la chiusura della struttura benefica.

Manuel vuole smascherare Leocadia e non intende perdonarla

Manuel non ha più intenzione di lasciarsi raggirare da Leocadia. Il marchesino ha ormai compreso che dietro gli ostacoli incontrati nella vendita della licenza del suo motore all'esercito potrebbe esserci proprio la donna, che continua a comportarsi come se non avesse alcuna responsabilità nella vicenda.

Seguendo il consiglio di Toño, Manuel decide di non agire d'impulso e di aspettare il via libera ufficiale per la vendita. Sa bene che la procedura burocratica potrebbe richiedere ancora parecchio tempo, ma questa volta non vuole commettere passi falsi. La sua intenzione è attendere il momento giusto per mettere Leocadia davanti alle proprie responsabilità e smascherare il suo gioco. Il marchesino, dunque, non sembra disposto a perdonare facilmente chi ha cercato di ostacolare i suoi progetti professionali.

Guillermo Serrano che interpreta il capitano Lorenzo de la Mata

Don Lorenzo impone ad Angela una nuova data per le nozze

Per Angela la situazione continua a essere sempre più difficile. Don Lorenzo non smette di ricordarle che dovrà diventare sua moglie e, come se le pressioni esercitate finora non fossero sufficienti, arriva a fissare una nuova data per il matrimonio.

Carmen Flores Sandoval (nel ruolo di Simona) e Teresa Quintero (nel ruolo di Candela)

L'uomo continua così a esercitare il proprio controllo sulla giovane, senza lasciare spazio alle sue volontà o ai suoi sentimenti. Per Angela, ogni nuovo confronto con Lorenzo rappresenta un ulteriore passo verso un'unione che non desidera. La decisione di stabilire nuovamente la data delle nozze rende ancora più evidente quanto sia complicata la sua posizione.

Simona e Candela aiutano Prudencio a salvare il rifugio di Padre Samuel

Un clima decisamente diverso si respira lontano dai saloni della tenuta. Dopo le iniziali esitazioni e i momenti di diffidenza, Simona e Candela decidono finalmente di dare il proprio contributo alla causa del rifugio di Padre Samuel.

Convinte dalle parole di Toño, le due cuoche scelgono di mettere da parte le proprie perplessità e di affiancare Prudencio nel lavoro quotidiano. Il loro obiettivo è rilanciare la struttura benefica e fare tutto il possibile per scongiurarne la chiusura.

La collaborazione tra i personaggi potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro del rifugio. Mentre a Palazzo Luján continuano ricatti e giochi di potere, la solidarietà e l'impegno concreto diventano una possibilità per offrire un futuro alla struttura.