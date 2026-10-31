La Promessa anticipazioni 1 novembre: Carlo si allontana da Maria dopo aver scoperto il suo segreto

Nella puntata de La Promessa in onda domenica 1° novembre 2026 alle 19:45 su Rete 4, un segreto rischia di cambiare gli equilibri tra i protagonisti della tenuta. La soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica anche su Mediaset Infinity, è ambientata agli inizi del novecento e racconta la vita degli abitanti del palazzo dei marchesi di Luján, nella valle di Los Pedroches (provincia di Cordova).

Anticipazioni de La Promessa: cosa vedremo domani

Dopo aver scoperto casualmente la gravidanza di Maria Fernández, Carlo decide di allontanarsi da lei, lasciandola confusa e incapace di comprendere il motivo del suo improvviso cambiamento. Nel frattempo, Curro cerca di rimediare a quanto accaduto con Pía, mentre per Toño ed Enora le speranze di costruire un futuro insieme si scontrano con la ferma opposizione di Nazario.

Carlo si allontana da Maria dopo aver scoperto la gravidanza

Nei locali della servitù, Maria continua a vivere serenamente, senza immaginare che il suo segreto sia ormai nelle mani di Carlo. La ragazza, infatti, non si è accorta che il valletto ha origliato per caso una conversazione tra lei e Pía, scoprendo così la verità sulla sua gravidanza.

María Fernández (interpretato da Sara Molina) e Pía Adarre (interpretata da María Castro)

La rivelazione lascia Carlo profondamente scosso. Desideroso di capire se ciò che ha sentito corrisponda davvero alla realtà, il giovane preferisce non affrontare subito Maria e decide di prendere le distanze. Il primo segnale del suo cambiamento arriva con l'annullamento della passeggiata che i due avevano programmato insieme: Carlo si mostra brusco e sbrigativo, senza darle una spiegazione convincente.

Maria rimane spiazzata da questo comportamento e, non riuscendo a capire cosa possa aver provocato una simile reazione, cerca conforto proprio in Pía. La ragazza si sfoga con lei, completamente ignara del fatto che Carlo conosca già il suo segreto e sappia della gravidanza.

Curro chiede perdono a Pía, mentre Nazario ostacola Toño ed Enora

Non tutti gli sviluppi della puntata saranno caratterizzati dalla tensione. Curro, infatti, decide di affrontare Pía per scusarsi sinceramente di quanto accaduto durante i giorni trascorsi nel bosco. Il giovane le chiede perdono per averle puntato contro il fucile e averle sparato durante il periodo di isolamento. Le sue parole danno vita a un momento particolarmente toccante, che permette ai due di ritrovare la serenità e lasciarsi alle spalle quanto successo.

Toño è interpretato da Álvaro Quintana

Per Toño ed Enora, invece, le cose prendono una direzione decisamente meno positiva. Il ragazzo è convinto che la differenza di estrazione sociale tra lui e la giovane non rappresenterà un ostacolo insormontabile e spera che lo zio Nazario non si opponga al loro fidanzamento. Con questo ottimismo si presenta in cucina davanti alle cuoche, fiducioso che la relazione possa finalmente procedere senza impedimenti.

Le sue aspettative, però, vengono presto deluse. Enora lo raggiunge e gli comunica di aver parlato con lo zio, ricevendo una risposta categorica: Nazario non intende concedere la propria benedizione alla loro unione. Una decisione che getta nello sconforto Toño e mette seriamente a rischio i progetti della coppia.