Il caso Barbara D'Urso-Guillermo Mariotto continua a far discutere dopo lo scontro andato in scena nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. A raccontare nuovi retroscena è stata Milly Carlucci, che a La Vita in Diretta ha ricostruito quanto accaduto dietro le quinte, svelando di aver ricevuto dalla giurata due comunicazioni. Una vicenda che, tra dichiarazioni, messaggi, retroscena e prese di posizione, ha conquistato il pubblico, trasformandosi nel vero reality show della televisione italiana.

Ballando con le Stelle, cosa è successo tra Barbara D'Urso e Mariotto

Per chi si fosse perso quanto accaduto sabato sera, tutto è cominciato durante il commento all'esibizione di Ornella Muti e del maestro Pasquale La Rocca. Mentre Barbara D'Urso stava intervenendo, Guillermo Mariotto le ha spruzzato del profumo addosso, accompagnando il gesto con la frase: "C'è puzza"

Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle

Una frase che ha provocato la reazione indignata di Carmelita arrivata a rivolgersi direttamente a Milly Carlucci con un perentorio: "O io o lui". Una frase che è sembrata a tutti gli effetti un aut aut alla conduttrice di Ballando.

La giuria si è schierata dalla parte di Barbara D'Urso, mentre Mariotto ha replicato parlando della presenza di topi nello studio. Milly Carlucci, invece, ha preferito non prendere apertamente posizione, lasciando che la situazione si evolvesse.

Nella notte tra sabato e domenica, Barbara ha affidato ai social il proprio sfogo, mostrando tutta la rabbia per quanto accaduto. Martedì, nel corso di un'intervista al TG1, ha però chiarito di non avere alcuna intenzione di mollare, anticipando che sabato sarebbe tornata regolarmente in pista.

Milly Carlucci racconta cosa è successo dietro le quinte

A riaprire il caso è stata proprio Milly Carlucci, che durante un collegamento con Alberto Matano a La Vita in Diretta ha aggiunto un nuovo capitolo alla vicenda, raccontando alcuni particolari finora rimasti lontani dai riflettori.

La conduttrice ha spiegato che, subito dopo lo scontro in diretta, dietro le quinte il clima era apparso decisamente più disteso di quanto si potesse immaginare. "Mi sembrava tranquilla lì dietro le quinte. Finita la trasmissione, so che è andata a cena con i ballerini e lì c'è stato un clima molto festoso. Quindi il pensiero finale della serata è stato che tutto fosse ritornato nell'ambito di un qualunque battibecco televisivo".

Una ricostruzione che sembrava escludere conseguenze particolarmente serie. Almeno fino a quando, nel cuore della notte, non è arrivato un messaggio inaspettato. "Poi nella notte, alle cinque, è arrivato invece questo video che ha creato un caso perché sembrava che lei avesse la volontà di andarsene". Il riferimento è al video pubblicato da Barbara D'Urso dopo la puntata, che aveva alimentato i dubbi sulla sua permanenza nel programma.

Le due missive di Barbara D'Urso

Nel corso dell'intervista al TG1, Barbara D'Urso aveva raccontato di aver mantenuto i contatti esclusivamente con Giancarlo De Andreis, autore storico di Ballando con le Stelle. Un particolare che Milly Carlucci ha confermato durante il collegamento con Alberto Matano.

Con lui Barbara aveva concordato una videochiamata o un incontro per il lunedì. Nel frattempo, però, alla produzione era arrivata una comunicazione scritta che aveva fatto pensare a una decisione definitiva.

Milly Carlucci e Barbara D'Urso

"A un certo punto del pomeriggio ci arriva una comunicazione ufficiale in cui praticamente le fa presagire invece decisioni definitive. Lei ci ha mandato una lettera, una comunicazione scritta, una missiva. Noi allora abbiamo detto: 'Ma allora hai già preso una decisione?'. Lei ci ha risposto di no, che ci saremmo sentiti il giorno dopo, ossia martedì".

Ma non era finita qui. Dopo la prima comunicazione, infatti, sarebbe arrivata una seconda missiva di segno completamente diverso: "È arrivata una seconda missiva di Barbara, in cui smentiva quanto detto il giorno prima. Diceva: 'No, no, vabbè, allora tutto chiarito'. E poi la sera c'è stata la sua intervista al TG".

Insomma, dopo ore di incertezza e indiscrezioni, la situazione sarebbe tornata alla normalità: Barbara D'Urso sarà regolarmente a Ballando con le Stelle nella prossima puntata.

Milly Carlucci si complimenta con Barbara: "Sei un genio"

Ma la parte più sorprendente del racconto di Milly Carlucci è arrivata proprio in chiusura. La conduttrice, infatti, ha voluto rivolgere a Barbara D'Urso un complimento, riconoscendole la capacità di aver trasformato un episodio televisivo in un caso mediatico di proporzioni enormi. "Io dico alla fine di questo, Barbara sei un genio. Io ti faccio le mie congratulazioni perché hai creato un caso mediatico pazzesco, italiano e forse a questo punto anche europeo, non lo so. Perché è successa una cosa incredibile. Ne hanno parlato tutti".

Parole che aggiungono un'ulteriore sfumatura alla vicenda e che sembrano chiudere, almeno per il momento, il capitolo delle tensioni tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Resta da capire se sabato sera tutto tornerà davvero alla normalità o se il profumo gate sarà destinato a regalare nuovi colpi di scena. Di certo, una cosa è già evidente: lo scontro tra Barbara D'Urso e Mariotto ha trasformato Ballando con le Stelle in uno degli argomenti televisivi più discussi del momento.