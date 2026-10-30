La Promessa anticipazioni 31 ottobre: Martina confessa il bacio a Curro, Manuel sfida Lorenzo

Martina rivela a Curro di aver baciato un altro uomo, mentre Manuel affronta Lorenzo per difendere la famiglia. Intanto Petra salva il rifugio e Carlo ferisce Maria dopo aver scoperto la gravidanza.

Proseguono le vicende de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4 ogni giorno alle 19:45, tra intrighi familiari, segreti sentimentali e nuovi scontri all'interno della tenuta dei Luján. Nell'episodio di domani, le tensioni coinvolgono soprattutto Curro, sempre più esposto alle intimidazioni di Lorenzo, mentre i rapporti tra alcuni protagonisti attraversano momenti difficili.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata di sabato

Nella puntata di sabato 31 ottobre, Martina decide di confessare a Curro di aver baciato un altro uomo, Manuel affronta apertamente Lorenzo e Petra mantiene la promessa fatta a Padre Samuel. Nei locali della servitù, invece, Carlo prende le distanze da Maria Fernández dopo aver scoperto della sua gravidanza.

Martina confessa a Curro di aver baciato un altro uomo

Tormentata dai sensi di colpa, Martina decide finalmente di vuotare il sacco con Curro. La giovane gli racconta apertamente di essersi baciata con un altro uomo, senza dirgli che si tratta di Adriano, una situazione che continua a provocarle grande inquietudine e che non riesce più a tenere nascosta. Curro accoglie la sua confessione con grande comprensione e, invece di giudicarla, la incoraggia a essere sincera fino in fondo anche con Jacobo.

Arturo García Sancho interpreta Manuel De Luján

Il ragazzo dimostra una notevole maturità e sceglie di non chiederle chi sia l'uomo coinvolto nel bacio. Dal suo atteggiamento, però, Martina capisce che Curro potrebbe aver già intuito la verità.

Manuel sfida Lorenzo e Alonso promette di proteggere Curro

Al piano nobile della tenuta, Don Alonso convoca i figli per informarli delle nuove intimidazioni di Don Lorenzo. Il conte è furioso per la presenza di Angela a palazzo e minaccia di rivolgersi direttamente al Duca de Carvajal y Cifuentes, con l'obiettivo di provocare una nuova rappresaglia contro la famiglia.

Di fronte a questa prospettiva, Manuel non mostra alcuna paura e decide di affrontare apertamente Lorenzo, dimostrando di non essere disposto a cedere alle sue minacce. Anche Alonso prende una posizione netta: il marchese rassicura i figli e ribadisce che i Luján resteranno uniti, senza permettere che Curro venga nuovamente lasciato solo ad affrontare i pericoli.

Daniel Schröder è Padre Samuel

Petra consegna a Padre Samuel il denaro per salvare il rifugio

Una buona notizia arriva invece dalla storyline che coinvolge Petra e Padre Samuel. La governante mantiene la parola data e si reca dal sacerdote per consegnargli l'intera somma ricavata dalla vendita del prezioso gioiello appartenuto a Cruz.

Il denaro rappresenta un aiuto fondamentale per Padre Samuel, che potrà finalmente ripianare i debiti e scongiurare la chiusura del rifugio. Grazie al gesto di Petra, la struttura potrà continuare ad accogliere chi ha bisogno di aiuto, mettendo fine almeno temporaneamente alle preoccupazioni economiche del sacerdote.

Carlo allontana Maria dopo aver scoperto della gravidanza

Nei locali della servitù, il rapporto tra Carlo e Maria Fernández continua a essere segnato da alti e bassi. Dopo aver scoperto casualmente la gravidanza della giovane, il valletto non riesce ancora a superare lo shock per la notizia e il suo atteggiamento nei confronti di Maria diventa sempre più freddo.

La tensione raggiunge un nuovo punto critico quando Carlo decide di annullare bruscamente la passeggiata che i due avevano programmato. Una decisione che ferisce profondamente Maria e che conferma quanto la scoperta della gravidanza abbia cambiato il loro rapporto. Per la giovane, si prospetta quindi un altro momento doloroso, mentre Carlo sembra ancora incapace di affrontare apertamente la situazione.