La quarta stagione entra nella fase decisiva tra vecchi sentimenti, indagini ancora aperte e un'ipotesi di cessione che rischia di cambiare per sempre il destino dell'ospedale

La partita della Nazionale di calcio aveva concesso una settimana di pausa, ma Doc - Nelle tue mani 4 torna stasera su Rai 1 in prima serata con il settimo appuntamento della stagione. Luca Argentero riprende il camice di Andrea Fanti in una serata che mette al centro due questioni destinate a cambiare gli equilibri del Policlinico Ambrosiano: il futuro dell'ospedale e le prove professionali e personali dei medici.

Mentre Giulia continua a cercare risposte sulle vicende che hanno coinvolto la struttura, Riccardo si trova davanti a responsabilità sempre più importanti. Sullo sfondo, la possibilità che l'Ambrosiano venga ceduto a una holding privata.

Doc 4, anticipazioni della settima puntata

DOC 4

Un'improvvisa assenza di Andrea Fanti dal reparto mette in difficoltà la squadra dell'Ambrosiano. Per Riccardo, però, la situazione rappresenta anche un'occasione importante: il medico vuole mantenere la promessa fatta a Doc e dimostrare di essere pronto ad affrontare responsabilità maggiori.

A complicare il momento arriva Beatrice, una vecchia conoscenza che riporta a galla un capitolo sentimentale del passato. La ragazza, infatti, era stata il suo amore ai tempi del liceo, senza che i suoi sentimenti fossero ricambiati.

Mentre Riccardo cerca di trovare il proprio spazio in reparto, Giulia non interrompe il lavoro investigativo sulle questioni che riguardano il direttore sanitario Campigli. La dottoressa vuole ricostruire quanto accaduto intorno agli scandali che hanno coinvolto l'ospedale e capire quali responsabilità si nascondano dietro le vicende ancora irrisolte. Con Andrea momentaneamente fuori scena, sarà quindi Giulia a portare avanti una ricerca che potrebbe avere conseguenze importanti per tutto il Policlinico.

Episodio 14, "Fino alla fine": Andrea e Giulia cercano di salvare l'Ambrosiano

Nel secondo episodio della serata, Andrea e Giulia si ritrovano dalla stessa parte. Il loro obiettivo è impedire che l'Ambrosiano venga ceduto a una holding privata, un'eventualità che rischia di compromettere il futuro dell'ospedale e del suo personale.

Intanto, la vita del reparto viene attraversata da nuovi casi clinici e da situazioni personali particolarmente delicate. Tra i pazienti arriva una persona molto vicina a Lidia, mentre Enrico e Teresa devono affrontare il ricovero di Daniele, per il quale emerge il sospetto di un tentativo di suicidio.

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A occuparsi del caso è Riccardo. Il medico si trova così ad affrontare una situazione complessa proprio quando le sue certezze professionali sono ancora fragili. L'errore commesso in precedenza continua infatti a pesare sulla sua capacità di prendere decisioni e a mettere in discussione la fiducia nelle proprie competenze. Per lui, il nuovo incarico diventa una prova che va oltre la preparazione medica: dovrà trovare il modo di gestire le proprie insicurezze senza perdere di vista il paziente.