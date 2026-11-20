Curro chiede aiuto ad Alonso per impedire le nozze forzate di Angela, mentre Manuel accoglie un misterioso militare all'hangar. Intanto Martina e Adriano discutono e Cristóbal si dichiara a Teresa.

Le nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, continuano a riservare intrighi, conflitti familiari e complicate vicende sentimentali. Nella puntata del 20 novembre 2026, in onda alle 19.45, a Palazzo Luján le tensioni aumentano e alcuni protagonisti sono chiamati a prendere decisioni importanti. Curro si rivolge disperatamente ad Alonso per impedire il matrimonio imposto ad Angela e decide di non voler più continuare a fare il valletto.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio del 20 novembre, le vicende della tenuta si concentrano soprattutto sul tentativo di Curro di salvare Angela dalle nozze forzate volute da Don Lorenzo. Il giovane cerca l'intervento di Alonso e prende le distanze dal ruolo che è stato costretto a ricoprire. Anche Angela continua a opporsi al matrimonio e rifiuta di provare l'abito da sposa, mentre all'hangar arriva Sebastián Rivero, un rappresentante dell'esercito destinato a fermarsi nella zona della servitù. Intanto, tra i rapporti già complicati della tenuta emergono nuove tensioni: Martina e Adriano hanno un acceso diverbio, Pía cerca di riavvicinare Maria Fernández e Carlo e Cristóbal decide di confessare a Teresa ciò che prova.

Curro supplica Alonso e rinuncia al ruolo di valletto per salvare Angela

La situazione di Angela diventa sempre più difficile a causa delle pressioni di Don Lorenzo, deciso ad accelerare i preparativi per le nozze. Di fronte alla prospettiva di perdere la donna che ama, Curro decide di intervenire direttamente e si presenta da Don Alonso per chiedergli disperatamente di fare qualcosa e impedire il matrimonio forzato.

Curro interpretato da Xavi Lock

Il giovane non si limita a invocare il suo aiuto, ma compie anche una scelta significativa: dichiara di non voler più continuare a svolgere il ruolo di valletto.

Angela si rifiuta di provare l'abito da sposa imposto da Lorenzo

Anche Angela non ha intenzione di accettare passivamente il futuro deciso per lei. Quando Teresa, seguendo le precise disposizioni di Lorenzo, le comunica che dovrà incontrare il sarto per provare l'abito da sposa, la ragazza reagisce con un rifiuto categorico.

Angela non vuole collaborare ai preparativi e continua a opporsi alle nozze. Il suo atteggiamento conferma che non intende arrendersi alle imposizioni del capitano, mentre resta da capire se l'intervento di Curro e la richiesta rivolta ad Alonso potranno davvero cambiare il corso degli eventi.

Sebastián Rivero interpretato dall'attore Fran Lareu

Manuel accoglie Sebastián Rivero: il militare arriva all'hangar

Novità anche per Manuel, alle prese con gli sviluppi legati al proprio progetto. All'hangar arriva finalmente Sebastián Rivero, il militare incaricato di ispezionare e controllare il motore.

La sua presenza, però, riserva una sorpresa: l'uomo annuncia che non alloggerà altrove, ma direttamente nella zona della servitù. Una decisione che introduce un nuovo elemento nelle dinamiche quotidiane della tenuta.

Martina e Adriano protagonisti di un acceso litigio

La ritrovata tranquillità tra Martina e Adriano sembra destinata a durare poco. Proprio quando i rapporti apparivano più distesi, tra i due scoppia un violento diverbio, il bacio che si sono scambiati pesa ancora nei loro rapporti.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

A Palazzo Luján, intanto, Pía cerca di svolgere un ruolo di mediatrice in un'altra situazione delicata. La donna prova a convincere Maria Fernández e Carlo ad accantonare il rancore e a confrontarsi finalmente con maggiore serenità sulla gravidanza e sulla loro complicata situazione. Un tentativo di riavvicinamento che potrebbe aiutare entrambi a trovare un punto d'incontro.

Cristóbal confessa a Teresa di non aver dimenticato il loro bacio

Infine, spazio ai sentimenti di Cristóbal, che decide di mettere da parte le riserve legate al proprio ruolo e affrontare apertamente Teresa. Il maggiordomo le confessa di non riuscire a smettere di pensare al bacio che si sono scambiati. Una dichiarazione che potrebbe cambiare il rapporto tra i due e aprire nuovi sviluppi sentimentali all'interno della tenuta.