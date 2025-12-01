La Promessa anticipazioni 2 dicembre: Jana scopre come Cruz ha assassinato Tomas

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Marcello annuncia l'addio a Teresa e Vera.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Santos rivela a Rómulo che Pia è responsabile della morte del Barone di Linaja; il maggiordomo dubita, ma la cameriera conferma tutto. Sconvolto, Rómulo affronta Pia chiedendole chi l'abbia aiutata, ma lei tace. Intanto Curro è irritato con Jana, convinto che abbia svelato troppo a Leocadia, ma la ragazza chiarisce che ciò le ha permesso di capire che Leocadia era l'amante del padre di Cruz.

È stato il Barone a dire a Leocadia che a pagare i rapitori di Curro fu lui, su ordine diretto di Cruz. Jacobo resta alla tenuta per sposare Martina e gestire i suoi beni, ma la ragazza, insospettita, si confida con Ángela. Nel frattempo Leocadia affronta Cruz, accusandola di aver sposato Don Alonso con l'inganno.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

La Promessa anticipazioni: Catalina smaschera Padre Samuel mentre ruba

Manuel ha deciso di accettare l'offerta di lavoro di Don Pedro Farré, anche se questo significa trasferirsi in Italia. Jana ha condiviso la scelta di suo marito perché questo l'aiuterà a stare lontano da Cruz e da tutte le sue macchinazioni. Ora, per Jana, è arrivato il momento di comunicare ai suoi amici che presto lascerà la tenuta.

La crisi finanziaria dei marchesi di Luján ha costretto Don Alonso a tagliare parte del personale.Quasi tutti hanno deciso di restare, anche a condizioni economiche meno favorevoli, Marcello, invece, ha scelto invece di andare via e lo comunica a Teresa e a Vera. La sua decisione è dettata anche dalla paura di essere scoperto, sia dagli uomini del duca di Sarabia sia da quelli del duca de Carril.

Nel frattempo Catalina sorprende Padre Samuel mentre sta rubando un prezioso vaso e gli chiede spiegazioni. In passato il parroco si era già reso colpevole di un furto: aveva rubato un crocifisso di grande valore per aiutare i poveri. Più tardi Jana e Teresa tornano nella stanza segreta, esaminandola scoprono come aprire il passaggio nascosto che conduce alla stanza di Cruz. A quel punto Jana inizia a mettere insieme i vari tasselli e capisce che Cruz ha ucciso Tomás, occultando il delitto grazie alla stanza segreta. Jana corre a comunicare la scoperta a Curro.