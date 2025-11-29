La Promessa anticipazioni 30 novembre: Manuel e Jana lasciano la tenuta e volano in Italia

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Intanto Pia confessa la verità a Romulo sulla morte del Barone di Linaja.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina, sconvolta dall'arrivo di Jacobo e dai problemi economici della tenuta, non riesce subito ad avvertire Curro che Cruz e Lorenzo stanno preparando alle sue spalle un matrimonio combinato con una ricca ereditiera. Angela teme che, rimandando il confronto, l'avvertimento arrivi troppo tardi e che il giovane finisca intrappolato in un'unione indesiderata.

Nel frattempo, Santos continua a provocare Pia, e Don Rómulo nota il disagio della donna senza immaginare che il valletto la stia ricattando. Il giorno seguente, il maggiordomo decide di chiarire la situazione con Don Ricardo, che gli rivela che gli incontri con Ana servivano solo a compiacere Santos e che tra lui e la moglie non c'è alcun ritorno di fiamma. Romulo consiglia a Don Ricardo di parlare con suo figlio per evitare malintesi.

Martina e Curro

La Promessa anticipazioni: Martina mette in guardia Curro sulla trama che Cruz e Lorenzo stanno tessendo alle sue spalle

Manuel ha preso la sua decisione: accetterà la proposta di lavoro di Don Pedro Farré, anche se questo lo costringerà a lasciare il suo paese per trasferirsi in Italia. Al suo fianco c'è Jana, felice all'idea di allontanarsi da Cruz. Come prevedibile, però, i marchesi non reagiscono bene alla notizia. Cruz e Alonso inizialmente si infuriano, ma si calmano quando Manuel li rassicura: invierà parte dei suoi guadagni per sostenere le casse de La Promesa, ormai sempre più vuote.

Intanto Santos mette in atto le sue minacce e si presenta da Don Romulo, accusando Pia di essere l'assassina del Barone di Linaja. Il maggiordomo, sconvolto da un'accusa che reputa infondata, caccia il valletto dalla stanza. Tuttavia, una volta rimasti soli, Pia, incapace di mentire all'amico, gli confessa il suo reale coinvolgimento nella morte del padre di Cruz.

Finalmente Martina trova il tempo di mettere in guardia Curro: Cruz e Lorenzo stanno tramando alle sue spalle per costringerlo a sposare una delle figlie del duca di Castroviejo. Sconvolto, Curro capisce che Angela aveva detto la verità e corre a scusarsi con la figlia di Leocadia. Nel frattempo Lope, Vera, Candela, Simona e Petra decidono di restare a La Promesa nonostante le crescenti difficoltà economiche. Marcelo, invece, vuole andarsene e comunica la sua decisione a Romulo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina dice al fidanzato di volersi sposare alla Promessa, ma lui non è d'accordo.