La Promessa anticipazioni 25 luglio: Padre Samuel ruba un crocifisso, Maria lo sorprende

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap spagnola in onda domani: Padre Samuel si insedia alla tenuta, ma viene scoperto da Maria mentre compie un gesto sacrilego.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola è ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Un crocifisso sparisce misteriosamente dalla sala della villa. Maria sa la verità ma sceglie di rimanere in silenzio. Jana, intanto, rifiuta il primo pranzo tra i nobili.

Riassunto dell'episodio precedente:

Le tensioni alla tenuta crescono. La rabbia degli abitanti si concentra contro il conte Ayala: ora che non sposerà più Margarita, Alonso vuole cacciarlo. Petra e Marina si alleano contro di lui, mentre il capitano Lorenzo è stanco dei suoi ricatti. Durante uno scontro, Ayala tenta di strangolare Petra, ma Martina interviene e salva la governante.

Sconvolta, Petra rivela alla ragazza un segreto: in passato ha avuto una relazione con il conte. Intanto Cruz organizza una festa per Jana, che lascia gli alloggi della servitù e si trasferisce al piano nobile come fidanzata di Manuel. Jana però fatica a calarsi nel nuovo ruolo e Manuel chiede a María di aiutarla. Catalina spinge Pelayo a prendere una decisione definitiva.

Padre Samuel è interpretato da Daniel Schröder

Anticipazioni de La Promessa: Jana mette in difficoltà Manuel

Padre Samuel si è trasferito a vivere nella tenuta de La Promessa e, almeno in apparenza, la sua presenza non sembra creare disturbo. Tuttavia, il suo comportamento risulta ambiguo e inizia a destare sospetti, soprattutto in Maria. La cameriera lo sorprende infatti mentre ruba dei preziosi crocifissi dalla sala principale della villa.

Quando il furto viene scoperto, Maria preferisce tacere, pur essendo molto turbata. Nei giorni precedenti, il nuovo parroco di Luján si era già mostrato inquietante, avvicinandosi a Cruz con una richiesta insolita: pretendeva una somma ingente di denaro dalla marchesa. Intanto, Jana si trasferisce ufficialmente a vivere tra i nobili e prende possesso della sua nuova stanza, accolta calorosamente dalla famiglia.

Manuel De Luján interpretato da Arturo García Sancho

Nonostante l'apparente serenità, la ragazza è sopraffatta dall'ansia e dalla paura di affrontare i signori, tanto da decidere di non presentarsi al suo primo pranzo ufficiale con i nobili. La sua assenza crea scompiglio: Don Alonso e Cruz restano spiazzati, mentre Manuel si trova in difficoltà, incapace di giustificare il comportamento della fidanzata.

