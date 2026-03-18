La Promessa anticipazioni 19 marzo: Manuel chiede aiuto economico a Leocadia

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata:

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A La Promesa, l'inatteso e il rischio si intrecciano in una trama sempre più fitta. In un clima di generale diffidenza, Petra compie un gesto che lascia la servitù sbigottita: mossa da un'inedita umanità, offre conforto a Simona, devastata dai tradimenti del figlio Antonio. Nessuno avrebbe mai immaginato la severa governante capace di tanta empatia verso la cuoca.

Approfittando del momento di distrazione di Petra, Angela mette in atto un piano ingegnoso per coprire la fuga furtiva di Curro e Lope dalla tenuta. È una mossa rischiosa che espone la ragazza alla possibile furia di Alonso, ma necessaria per permettere ai due amici di proseguire le indagini. Giunti alla gioielleria indicata dal sicario Basilio, Curro e Lope mettono in scena una raffinata recita: fingendosi facoltosi rampolli della nobiltà, tentano di accedere ai registri delle vendite. L'obiettivo è smascherare il mandante del tentato omicidio di Curro.

Curro e Lope nella gioielleria

Anticipazioni de La Promessa: La recita di Lope e Curro alla gioielleria

La missione sotto copertura entra nel vivo. Entrando alla Gioielleria Llop, Lope assume l'identità di Ramiro Pedralba, mentre Curro si presenta come Amadeo Velarde. La loro scusa è perfetta: dichiarano di essere lì per acquistare un gioiello unico destinato alla futura sposa del Marchese Velarulo. Il loro obiettivo non è però l'oro, ma i registri segreti del proprietario per scoprire chi ha pagato il sicario Basilio.

Il crollo di Manuel: Toño sparisce con il bottino

Per il marchesino è il momento della sconfitta più amara. Toño, dopo aver finto il furto e aver manipolato la fiducia di Manuel, ha fatto perdere nuovamente le sue tracce, portando con sé ogni speranza di recuperare il denaro per i motori. Senza fondi e con il progetto dell'officina fermo al palo, Manuel si ritrova solo contro i dubbi di suo padre Alonso e i debiti che incombono sulla tenuta.

Il patto col diavolo: Manuel chiede aiuto a Leocadia

Con le spalle al muro e nessuna alternativa credibile, Manuel compie il gesto che aveva sempre cercato di evitare: si rivolge a Leocadia. Il marchesino le chiede un prestito ingente per poter riacquistare i macchinari e dare vita al suo sogno di aviatore. Ma Leocadia non concede nulla gratuitamente: quale sarà il prezzo che Manuel dovrà pagare? Questa sottomissione economica rischia di dare alla donna un potere assoluto sul futuro dell'erede dei Luján.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Don Samuel e Maria si lasciano andare ad un tenero bacio.