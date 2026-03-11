La Promessa anticipazioni 12 marzo: Simona smaschera Toño, la catenina d’oro lo tradisce

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La cuoca non crede alla versione del figlio sul furto e nota un dettaglio decisivo: la catenina d'oro è ancora al suo collo.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Basilio prende Angela in ostaggio, mentre Curro rivela di conoscere il piano per ucciderlo. Intanto Simona scopre la prova del tradimento di Toño.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La spietatezza di Don Lorenzo e Leocadia raggiunge l'apice: i due avvelenano segretamente Eugenia con delle gocce per simularne la pazzia. Ma Emilia intuisce l'anomalia e la porta via. Il fallimento del matrimonio segreto di Catalina scatena la caccia alla spia. Candela, Teresa e Vera sono certe: è stata Petra a riferire tutto a Leocadia.

Nel frattempo, Simona è convinta della colpevolezza di Toño, credendo che il furto sia una messinscena. Il ragazzo, tra le lacrime, si professa innocente con Manuel e promette di denunciare l'accaduto per recuperare auto e denaro. Al Casinò di Villalquino, Lope sfida Basilio in una tesissima partita a poker. Sotto gli occhi ansiosi di Curro e Angela, il cuoco cerca di far crollare il falso stalliere.

Héctor Fernández Otones è Basilio

Anticipazioni de La Promessa, Terrore a Villalquino: Basilio punta il coltello contro Angela

La partita a poker al casinò prende una piega tragica. Basilio, ormai con le spalle al muro e sul punto di perdere ogni cosa, riconosce improvvisamente Lope e Curro sotto i loro travestimenti. Sentendosi braccato, il falso stalliere estrae un coltello e prende Angela in ostaggio, minacciando di ucciderla. Curro lo affronta a viso aperto, rivelandogli di sapere tutto: ha scoperto che Basilio era stato assoldato proprio per assassinarlo.

Il tormento di Eugenia: allucinazioni da Laudano

Lorenzo e Leocadia procedono senza sosta nel loro piano diabolico. Approfittando della fragilità di Eugenia, i due versano massicce dosi di laudano nel suo bicchiere. L'oppiaceo trascina la povera donna in un abisso di terribili allucinazioni e deliri, rendendola incapace di distinguere la realtà dal sogno. L'obiettivo dei due complici è ormai a un passo: convincere Don Alonso che Eugenia è diventata un pericolo per se stessa e per gli altri, giustificando il suo immediato internamento.

Lope e Curro

La prova del nove: Simona incastra suo figlio

Nonostante le scuse e le promesse di Toño, Simona non cede. La cuoca ha notato un dettaglio che Manuel ha ignorato: Toño porta ancora al collo la sua preziosa catenina d'oro. Per Simona è la prova definitiva: è impossibile che dei ladri capaci di rubare un'auto e una borsa di contanti abbiano lasciato un gioiello così evidente al collo della vittima. Con il cuore a pezzi, la madre affronta la realtà: suo figlio sta mentendo spudoratamente a tutti per coprire i suoi vizi.

Nozze amare: lo scontento per l'esclusione di Simona

Mentre fervono i preparativi per il matrimonio "ufficiale" di Catalina e Adriano organizzato da Leocadia, il malumore serpeggia tra la servitù e la stessa sposa. L'imposizione di escludere Simona dal ruolo di madrina è vissuta come un'ingiustizia profonda. Catalina è divisa tra la gioia del matrimonio e il dolore di ferire la donna che le è stata più vicina, rendendo l'atmosfera della festa cupa e carica di risentimento.