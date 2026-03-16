La Promessa anticipazioni 17 marzo: Manuel scopre la verità, Martina tradisce Eugenia

Manuel scopre che Toño lo ha ingannato, mettendo a rischio il suo sogno di aviatore, Martina decide di non rischiare e confessa a Don Alonso le intenzioni di Eugenia.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la verità viene finalmente a galla, ma porta con sé solo dolore: mentre Manuel scopre l'inganno di quello che credeva un amico, Martina sacrifica il desiderio di Eugenia per salvarsi.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel vive il suo momento più buio: dopo il fallimento economico causato da Toño, riceve una lettera inquietante da sua madre, la Marchesa Cruz, detenuta per l'omicidio di Jana. Logorato dal sospetto e dalla sofferenza, il marchesino sceglie di non aprire la missiva, temendo le manipolazioni di una donna che ha già distrutto la sua felicità.

Nel frattempo, Eugenia, distrutta psicologicamente dalle rivelazioni sulla sorella, implora Martina di accompagnarla in carcere per un ultimo confronto con Cruz. La richiesta getta Martina in un dilemma pericoloso: in passato è già stata duramente punita da Alonso per aver fatto visita alla prigioniera e sa che un nuovo atto di insubordinazione potrebbe costarle l'esilio definitivo. Schiacciata tra la pietà per la zia e l'obbedienza al Marchese, la giovane deve decidere se rischiare tutto per un legame familiare ormai tossico, mentre l'ombra della Marchesa continua a governare la tenuta anche dietro le sbarre.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

Anticipazioni de La Promessa, La scelta di Martina: lealtà forzata ad Alonso

Scottata dai rimproveri passati, Martina decide di non rischiare più. Schiacciata dalla richiesta di Eugenia, che vorrebbe essere accompagnata in carcere da Cruz, la giovane sceglie la strada della prudenza: confessa tutto a Don Alonso. Rivela al Marchese le intenzioni della zia prima che queste possano trasformarsi in un'azione concreta, sperando così di evitare una nuova esplosione d'ira contro di lei. La reazione del Marchese è immediata e categorica: vieta tassativamente a entrambe di varcare i cancelli della tenuta per un motivo simile. Eugenia si ritrova così prigioniera a Palazzo Luján, privata dell'unica speranza di rivedere la sorella.

Manuel apre gli occhi: l'inganno di Toño è svelato

Toño interpretato da Álvaro Quintana

Per Manuel è il momento della resa dei conti più amara. Dopo aver analizzato i fatti e i troppi dubbi sollevati da chi gli sta intorno, il marchesino giunge alla dolorosa conclusione: Toño gli ha mentito spudoratamente. La storia della rapina e dei soldi spariti per l'acquisto dei motori era solo un castello di bugie costruito per imbrogliarlo. Manuel capisce di essere stato manipolato e derubato da colui che aveva protetto contro il parere di tutti, vedendo il suo sogno di aviatore andare definitivamente in pezzi per mano di un traditore.

Il dramma di Simona: una madre distrutta

Nelle cucine, il clima è di lutto. Simona è a pezzi: la conferma del comportamento criminoso di suo figlio è un fendente dritto al cuore. La cuoca prova una vergogna insopportabile nei confronti di Manuel, che tanto aveva fatto per la sua famiglia. Simona si sente schiacciata dal senso di colpa e dalla disperazione, tormentata dall'idea di non poter in alcun modo rimediare al danno economico e morale causato da Antonio. La rottura tra madre e figlio sembra ormai un baratro incolmabile.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro confida a sua madre che secondo lui l'assassino di Jana è Lorenzo.