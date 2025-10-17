La Promessa anticipazioni 18 ottobre: Angela scopre i sentimenti di Curro per Martina

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela aiuta Catalina durante la difficile gravidanza

Martina si presenta alla tenuta dei marchesi di Luján insieme a Jacobo, annunciandolo come suo futuro sposo e dichiarando la volontà di trasferirsi nel palazzo insieme a lui. Curro, diffidente nei confronti del giovane, decide di indagare per capire chi sia davvero Jacobo e quale sia la sua provenienza, temendo che Martina possa essersi innamorata di una persona poco affidabile.

Nel frattempo, Alonso rifiuta di consegnare a Cruz la somma richiesta per il riscatto delle foto del matrimonio di Manuel e Jana, minacciando di pubblicarle. Le difficoltà economiche coinvolgono anche il personale di cucina, costretto a fare sacrifici. Jana prova a aiutare controllando i conti, ma viene umiliata da Cruz. Alonso valuta se accettare il prestito offerto da Lorenzo, consapevole delle possibili conseguenze future.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

La Promessa anticipazioni: Curro e Martina sotto lo stesso tetto, la tensione rischia di esplodere

Nonostante il flirtare del baronetto, Angela sa bene cosa hanno visto i suoi occhi. Durante la festa dei conti di Ballester, la figlia di Leocadia ha notato l'espressione di Curro quando ha visto Martina con Jacobo, il suo nuovo fidanzato. Angela comprende così che i sentimenti di Curro per Martina non sono affatto svaniti e, ora che Martina e Jacobo vivono tutti sotto lo stesso tetto, le cose si fanno quanto mai intriganti.

Catalina affronta la gravidanza con l'aiuto di Angela

Intanto, la marchesina aspetta due gemelli, una gravidanza che si preannuncia difficile, soprattutto dopo il malore manifestato nei giorni scorsi. In queste ultime ore al suo fianco c'è spesso Angela, che la sta aiutando a superare le difficoltà di questi lunghi giorni passati a letto. Angela, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di allontanarsi da La Promessa, come ha spiegato anche a sua madre.

Vera interpretata da Angela Echaniz

Il segreto di Teresa e Vera potrebbe essere stato svelato da Pia. Le due ragazze, insieme a Manuel e Lope, hanno scoperto l'esistenza di una stanza segreta, e Pia, ora cameriera personale di Cruz, potrebbe averle ascoltate mentre parlavano tra loro. I quattro decidono allora di non parlarne più e di evitare di entrare nella stanza, per non essere scoperti.

