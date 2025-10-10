La Promessa anticipazioni 11 ottobre: Martina sconvolge Curro con un annuncio inaspettato

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro scioccato da Martina, Catalina teme per la sua vita.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Alla tenuta la tensione è alle stelle: la marchesa Cruz, sempre più irascibile, rende la vita difficile a tutti. Dopo il matrimonio tra Manuel e Jana, l'indignazione dell'alta nobiltà ha peggiorato la situazione, gettando un'ombra sulla famiglia Luján e alimentando nuovi conflitti interni, alimentati dalle ultime notizie.

La scoperta della gravidanza di Jana infatti, ha fatto esplodere la rabbia di Cruz, sostenuta da Alonso e Lorenzo, decisi a difendere il nome della casata. La marchesa non può tollerare che la ragazza abbia sposato Manuel quando già sapeva di essere incinta. Leocadia e un Curro sorprendentemente determinato, al contrario, sono pronti a proteggere Jana e il bambino che porta in grembo.

Jacobo Monteclaro interpretato da Gonzalo Ramos

La Promessa anticipazioni: Catalina chiede a Jana di prendersi cura dei gemelli se il parto dovesse andare male

Alla festa organizzata dai conti de Ballester, Curro si ritrova faccia a faccia con Martina. È la prima volta che rivede la sua ex fidanzata da quando lei ha deciso di lasciare la tenuta. Tutti credevano che si fosse trasferita lontano, e invece scoprono che è rimasta nei dintorni. Ciò che sconvolge maggiormente Curro è che Martina non è sola: alla festa è accompagnata da Jacopo Monteclaro, che presenta come il suo nuovo fidanzato.

Ma il colpo più duro arriva poco dopo, quando Martina, spinta dall'entusiasmo, presenta Jacopo non solo come il suo compagno, ma addirittura come il suo futuro marito. Curro resta senza parole: solo pochi mesi prima, Martina gli aveva giurato amore eterno, e ora sembra aver voltato pagina con una rapidità sorprendente.

Nonostante la delusione, anche Curro inizia a provare qualcosa di nuovo. Negli ultimi giorni, infatti, ha cominciato a guardare con occhi diversi Angela, la figlia di Leocadia. La giovane lo affascina non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua vivacità e spontaneità.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Nel frattempo, alla tenuta, Catalina è sempre più in ansia per la sua gravidanza. Temendo il peggio, confida a Jana il suo desiderio: nel caso in cui il parto dovesse avere un esito nefasto, vorrebbe che fosse lei a occuparsi dei suoi gemelli. Tuttavia, quando Manuel viene a sapere di questa conversazione, ne resta profondamente ferito, sentendosi escluso da una decisione tanto importante.

