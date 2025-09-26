La Promessa anticipazioni 27 settembre: Catalina in pericolo di vita, Alonso è sconvolto

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: ore di apprensione alla tenuta, la vita di Catalina è in pericolo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia non sopporta che Petra abbia manipolato Santos per metterlo contro suo padre. Decisa a proteggere Ricardo, la cameriera si schiera apertamente con lui e racconta al giovane che sua madre Ana lo ha abbandonato fuggendo con il suo amante con cui aveva tradito Ricardo.

Intanto Catalina ha preparato le valigie ed è pronta a partire, nonostante che Manuel le chieda di restare. Tuttavia, un imprevisto doloroso rischia di compromettere i suoi piani: un'emorragia potrebbe mettere in pericolo la gravidanza che porta in grembo. Nel frattempo, Santos resta sconvolto dal racconto di Pia e si interroga sulla sincerità del padre.

Alonso

La Promessa anticipazioni: Alonso scopre che sua figlia aspetta due gemelli

Le tensioni alla tenuta continuano a salire: Catalina era sul punto di lasciare il palazzo dei marchesi di Luján dopo la dolorosa rottura con Pelayo, che ha sciolto il fidanzamento nel giorno delle nozze, sostenendo di non poter essere padre di un bambino che non era suo. La giovane marchesina aveva già deciso di salutare tutti e di andare a partorire da una zia, ma i suoi piani vengono bruscamente interrotti.

Proprio mentre si preparava agli ultimi saluti, Catalina accusa una grave emorragia, mettendo in allarme tutti. Alonso interviene immediatamente e fa arrivare un medico a La Promessa la diagnosi è chiara e drastica. Catalina deve restare assolutamente a riposo, allettata per diverse settimane, altrimenti rischia seriamente la vita.

A complicare ulteriormente la situazione, Alonso riceve una notizia sconvolgente: sua figlia, ancora non sposata, aspetta ben due figli. Intanto, Petra continua a manipolare Santos, che appare sempre più sotto il suo controllo. La governante lo spinge a cercare risposte su sua madre Ana, sperando di scoprire segreti che possano mettere definitivamente il ragazzo contro il padre, Ricardo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona e Candela sono rattristate per la decisione di Catalina di trasferirsi dalla zia.