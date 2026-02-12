La Promessa anticipazioni 13 febbraio: Catalina affronta Alonso e rivela tutto su Adriano

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina rompe il silenzio e affronta Don Alonso, rivelando che Adriano è il padre dei gemelli.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Toño lavora con Manuel ma non si avvicina a Simona.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro è fuori di sé: dopo aver trovato l'invito per il dottor Rufino tra le carte di Don Lorenzo, corre da Pia per mostrarle la prova. I due sono terrorizzati: se l'esperto di veleni mettesse piede alla tenuta, i loro piani per vendicare Jana potrebbero saltare in aria. Ma il vento sembra girare a loro favore: Don Alonso e Leocadia sono furiosi per lo sfarzo richiesto dal Capitano e non hanno intenzione di sborsare soldi per i suoi capricci.

Petra sembra aver trovato un briciolo di umanità. Dopo i lunghi colloqui con Padre Samuel, la governante ha iniziato ad aiutarlo nella gestione del rifugio. È qui che incontra Alicia, una ragazza misteriosa che sembra aver perso l'uso della parola. Contro ogni previsione, Petra si lega profondamente alla giovane, mostrando una tenerezza che nessuno a La Promessa le ha mai visto. Don Romulo conferma a Don Ricardo che suo figlio Santos ha lasciato definitivamente la tenuta e non fa più parte dello staff.

Catalina, Adriano e Don Alonso

La Promessa anticipazioni: La confessione di Catalina: Adriano entra in famiglia

Basta bugie, basta tende e nascondigli! Catalina, stanca di vedere l'uomo che ama scappare ogni volta che Don Alonso si avvicina, decide di giocare a carte scoperte. La marchesina affronta il padre e gli rivela la verità che potrebbe cambiare tutto: Adriano è il padre dei gemelli. Contro ogni previsione, il Marchese non esplode di rabbia. Segnato dai recenti lutti e dalle tragedie che hanno colpito la famiglia, Alonso sceglie l'amore: non caccerà sua figlia e, sorprendendo tutti, si dice pronto ad accogliere il mezzadro Adriano ufficialmente tra i Luján.

Petra e Alicia: un legame che scalda il cuore

Al rifugio di Padre Samuel, assistiamo a un evento quasi miracoloso: la metamorfosi di Petra. La donna, un tempo temuta da tutti per la sua rigidità, ha preso sotto la sua ala protettiva Alicia, la ragazza che ha perso l'uso della parola. Petra le riserva cure e attenzioni quasi materne, vedendo forse in lei quella purezza che il mondo le ha strappato via. La servitù è incredula: la governante dal cuore di ghiaccio sta finalmente lasciando spazio alla compassione?

Toño al lavoro con Manuel ma il muro contro Simona resta

Nel frattempo, all'hangar, il progetto aeronautico di Manuel prende ufficialmente il via. Toño si dimostra un assistente instancabile e volenteroso, lavorando fianco a fianco con il marchesino per costruire il futuro. Tuttavia, se sul lavoro tutto procede a gonfie vele, sul piano personale è ancora buio pesto: il giovane Toño continua a rifiutare ogni tipo di contatto o dialogo con sua madre Simona, lasciando la povera cuoca in uno stato di profonda prostrazione nonostante gli sforzi di Manuel.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Durante la passeggiata, Catalina inizia il travaglio dei suoi gemelli ma qualcosa va storto.