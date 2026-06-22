Fabrizio Corona, la verità sul figlio Carlos: "Ha la sindrome di Asperger"

Dopo un periodo di silenzio seguito alle polemiche nate dalle dichiarazioni su Alfonso Signorini nel suo format Falsissimo, Fabrizio Corona torna a parlare di un tema profondamente personale. Ospite del podcast Radici di Ughetta Di Carlo, l'ex fotografo dei vip ha rivelato che il figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric, ha la sindrome di Asperger. Una confessione che segue alcune anticipazioni fatte nei mesi scorsi e offre uno sguardo sulla quotidianità del ragazzo e sul percorso affrontato dalla famiglia.

"Carlos ha la sindrome di Asperger. È un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono"", ha raccontato Corona. Un tema che aveva già affrontato durante la sua intervista a Belve, parlando di un "malessere psicologico" di origine genetica, come spiegato dai medici. In quell'occasione aveva ribadito il proprio impegno nei confronti del figlio: "Per lui ci sarò sempre. So che non potrà gestire la sua vita da solo, ma quando io non ci sarò avrà comunque accanto le persone giuste e non avrà mai problemi di nessun tipo".

Fabrizio Corona con il figlio Carlos

Carlos vive in una comunità: il racconto di Fabrizio Corona

Nel corso del podcast, Corona ha spiegato che Carlos vive attualmente in una comunità, un ambiente che gli garantisce una quotidianità scandita da ritmi e punti di riferimento ben definiti. Il ragazzo, però, torna spesso a casa, dove ritrova la famiglia e gli affetti più cari. L'ex fotografo dei vip ha raccontato anche del rapporto costruito da Carlos con il fratellino Thiago Corona, nato dalla relazione con Sara Barbieri. Con quest'ultima, ha spiegato Corona, si è creato un legame sereno e affettuoso, definito da lui stesso come un "rapporto disteso".

Che cos'è la sindrome di Asperger

La sindrome di Asperger è una condizione che oggi rientra nel più ampio disturbo dello spettro autistico (ASD). Le persone che presentano questa condizione possono incontrare difficoltà nelle interazioni sociali e nella comunicazione, pur avendo spesso capacità cognitive nella norma o anche superiori alla media, oltre a interessi molto specifici e approfonditi.

Dal punto di vista diagnostico, il termine sindrome di Asperger è stato progressivamente ricompreso nella definizione di disturbo dello spettro autistico, oggi considerata la classificazione più corretta dalla comunità scientifica.

Molti telespettatori ricorderanno che questa condizione è stata raccontata anche nella fiction Tutto può succedere (adattamento italiano della serie Parenthood) attraverso il personaggio di Massimiliano Ferraro, detto Max. La serie ha contribuito a far conoscere al grande pubblico alcune caratteristiche dello spettro autistico, favorendo una maggiore consapevolezza sul tema.