La Promessa anticipazioni 15 agosto: Curro resta per proteggere Angela da Lorenzo

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 15 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, Curro prende una decisione importante: nonostante il dolore per le nozze di Angela con Lorenzo, il giovane sceglie di restare alla tenuta per starle vicino e proteggerla. Intanto Manuel continua a nutrire dubbi su Enora e decide di indagare in segreto.
La Promessa anticipazioni: Curro decide di restare accanto ad Angela
Il dolore per l'imminente matrimonio tra Angela e Lorenzo de la Mata mette a dura prova Curro, che si trova davanti a una scelta difficile. Il giovane soffre profondamente all'idea di vedere Angela sposare il Capitano, ma nonostante questo non è disposto ad abbandonarla.
Consapevole della disperazione dell'amico, Lope cerca di convincerlo a lasciare La Promessa. Secondo il valletto, allontanarsi dalla tenuta potrebbe permettere a Curro di lasciarsi alle spalle il passato e di evitare di assistere alle nozze di Angela con Lorenzo, una situazione che rischierebbe di distruggerlo emotivamente.
Curro, però, rifiuta categoricamente di andarsene. Per lui lasciare la tenuta significherebbe anche lasciare Angela sola di fronte alle pressioni del Capitano. Il giovane preferisce quindi rimanere e continuare a starle vicino, anche se questo significa vivere ogni giorno il dolore di sapere che Angela è promessa sposa a Lorenzo.
La decisione di Curro nasce soprattutto dal desiderio di proteggere Angela. Il ragazzo teme infatti che il matrimonio possa consegnarla definitivamente nelle mani del perfido Lorenzo e vuole essere presente per impedirle di rimanere completamente indifesa davanti alle sue intimidazioni.
Curro sceglie così di sacrificare la propria felicità. Pur sapendo quanto sarà doloroso assistere all'avvicinarsi delle nozze, decide di soffrire in silenzio e di restare a La Promessa per Angela.
Manuel continua a sospettare di Enora
Nel frattempo, anche Manuel continua a essere alle prese con una situazione delicata. Enora e Toño parlano con entusiasmo del loro futuro insieme e progettano di sposarsi, ma i due devono ancora trovare una casa in cui andare a vivere.
Manuel, sempre disposto ad aiutare il suo fidato collaboratore, si offre di trovare una soluzione per la coppia. Tuttavia, il Marchesino non riesce a mettere da parte i propri sospetti nei confronti di Enora.
Per questo motivo Manuel decide di continuare a indagare su Enora in segreto. Il suo obiettivo è scoprire tutta la verità senza mettere Toño al corrente dei suoi dubbi. Manuel sa infatti che rivelargli prematuramente i suoi sospetti potrebbe spezzare il cuore del giovane.