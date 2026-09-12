La Promessa stasera in prima serata: Martina vuole fuggire, Lope smaschera Santos

La puntata di stasera 12 settembre de La Promessa porta nuove rivelazioni: Lope scopre chi è Madame Cocotte mentre Martina pensa di lasciare la tenuta e Manuel indaga su Enola.

La Promessa torna stasera 12 settembre in prima serata su Rete 4, con una puntata ricca di tensione e rivelazioni. Martina è sempre più disperata e pensa di lasciare la tenuta, mentre Lope arriva alla verità sul mistero di Madame Cocotte. Intanto Manuel concentra i suoi sospetti su Enora e decide di indagare sul suo passato.

La Promessa anticipazioni: Lope smaschera Santos e scopre la verità su Madame Cocotte

Il mistero che da tempo agita la cucina della tenuta arriva finalmente a una svolta. Dopo aver scoperto che le sue preziose ricette venivano pubblicate senza il suo consenso con la firma di una misteriosa Madame Cocotte, Lope decide di andare fino in fondo alla vicenda.

L'ex cuoco conduce le sue indagini e riesce a scoprire l'identità della persona che si nasconde dietro il falso nome. La verità è destinata a provocare un nuovo terremoto nella servitù: Santos è infatti il responsabile del furto degli appunti di Lope.

Lope è interpretato dall'attore Enrique Fortùn

Il giovane servitore avrebbe sottratto le ricette per utilizzarle a proprio vantaggio e ottenere un guadagno personale. La scoperta porta così Lope a confrontarsi direttamente con Santos, mentre il caso di Madame Cocotte trova finalmente una spiegazione.

Martina vuole lasciare la tenuta dopo lo scontro con Adriano

Anche ai piani nobili di Palazzo Luján la situazione è tutt'altro che tranquilla. Martina, travolta dalla disperazione dopo gli ultimi avvenimenti, si trova in una condizione sempre più difficile.

La giovane deve fare i conti con la rabbia di Adriano, che non riesce a perdonarle la menzogna legata alle false lettere di Catalina. Il peso della situazione diventa per Martina sempre più difficile da sopportare e la porta a prendere in considerazione una scelta drastica.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

Martina comincia infatti a pensare di lasciare la tenuta. L'ipotesi di abbandonare Palazzo Luján potrebbe cambiare profondamente gli equilibri tra i personaggi e rappresenta una possibile svolta per la giovane.

Manuel indaga su Enora e sui legami con il Duca

Nel frattempo Manuel continua a nutrire forti dubbi sul comportamento di Enora. La ragazza mantiene le distanze da Toño e non sembra intenzionata a fornire spiegazioni convincenti sul suo atteggiamento.

Le sue reticenze finiscono per alimentare ulteriormente i sospetti di Manuel, che inizia a interrogarsi sulla reale identità di Enora e sui segreti che potrebbe nascondere. Il Marchesino decide quindi di approfondire la questione e di seguire una pista che conduce verso gli oscuri legami tra il Duca e Don Luis. Manuel vuole capire cosa ci sia realmente dietro questa storia e perché Enora sembri custodire informazioni così importanti.

Lorenzo pretende l'allontanamento di Beltrán

I piani per proteggere la giovane Angela crollano rovinosamente di fronte all'astuzia di Don Lorenzo. Il Capitano scopre e manda definitivamente all'aria il matrimonio segreto che si stava organizzando tra la ragazza e Beltrán: dopo la puntata delle 19:40, non contento di aver mandato a monte le nozze, il de la Mata pretende e impone l'immediato allontanamento del giovane nobile da Palazzo Luján, lasciando Angela isolata e senza più difese.