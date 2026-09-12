Ballando con le stelle, annunciate dodici coppie: Milly Carlucci rivela un 13° concorrente

La nuova edizione di Ballando con le stelle prende sempre più forma, ma il cast non è ancora completo. Milly Carlucci ha svelato sui canali social del programma gli ultimi sei abbinamenti tra concorrenti e maestri, portando a dodici il numero delle coppie già ufficializzate. Nel video, però, la conduttrice ha annunciato anche una nuova sorpresa: presto sarà rivelato un tredicesimo concorrente.
Ballando con le stelle, altri sei abbinamenti
Dopo il primo annuncio, Milly Carlucci ha completato il quadro delle coppie già previste per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Gli ultimi abbinamenti coinvolgono alcuni nomi particolarmente attesi, da Jimmy Ghione a Monica Guerritore, passando per Anna Safroncik ed Eugenio Finardi. Le nuove coppie sono:
- Anastasia Kuzmina e Jimmy Ghione
- Leonardo Lini e Anna Safroncik
- Erika Martinelli e Alberto Ravagnani
- Luca Urso e Monica Guerritore
- Elisa Terrasi e Riccardo Rossi
- Rebecca Gabrielli ed Eugenio Finardi
Tutte le dodici coppie già annunciate
Con gli ultimi sei abbinamenti, sono dodici le coppie già rese note da Milly Carlucci. Oltre ai nuovi ingressi, il cast comprende:
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti
- Manuela Moreno e Carlo Aloia
- Alessandro Matri e Giada Lini
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice
- Massimo Ghini e Valentina Fiorini
- Andy Diaz e Gioia Giovanatti
Milly Carlucci annuncia un tredicesimo concorrente
Proprio quando sembrava che il quadro dei concorrenti fosse ormai definito, Milly Carlucci ha però aggiunto un nuovo elemento di interesse. Nel video la conduttrice ha anticipato che presto sarà rivelato un tredicesimo concorrente. Per il momento non è stato svelato il nome del nuovo protagonista, che potrebbe quindi diventare uno degli annunci più attesi delle prossime settimane. Il cast, dunque, resta ancora aperto e il numero dei concorrenti salirà a tredici.
La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà il 3 ottobre. Prima dell'esordio, però, resta ancora un ultimo grande mistero da risolvere: l'identità del tredicesimo concorrente annunciato da Milly Carlucci e la composizione della giuria.