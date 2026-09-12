Ballando con le stelle, annunciate dodici coppie: Milly Carlucci rivela un 13° concorrente

Milly Carlucci ha annunciato le dodici coppie della nuova edizione di Ballando con le stelle, ma il cast non è ancora completo. La conduttrice ha infatti anticipato l'arrivo di un 13° concorrente.

La nuova edizione di Ballando con le stelle prende sempre più forma, ma il cast non è ancora completo. Milly Carlucci ha svelato sui canali social del programma gli ultimi sei abbinamenti tra concorrenti e maestri, portando a dodici il numero delle coppie già ufficializzate. Nel video, però, la conduttrice ha annunciato anche una nuova sorpresa: presto sarà rivelato un tredicesimo concorrente.

Ballando con le stelle, altri sei abbinamenti

Dopo il primo annuncio, Milly Carlucci ha completato il quadro delle coppie già previste per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Gli ultimi abbinamenti coinvolgono alcuni nomi particolarmente attesi, da Jimmy Ghione a Monica Guerritore, passando per Anna Safroncik ed Eugenio Finardi. Le nuove coppie sono:

Anastasia Kuzmina e Jimmy Ghione

Leonardo Lini e Anna Safroncik

Erika Martinelli e Alberto Ravagnani

Luca Urso e Monica Guerritore

Elisa Terrasi e Riccardo Rossi

Rebecca Gabrielli ed Eugenio Finardi

Eugenio Finardi Ballerà con Rebecca Gabrielli

Tutte le dodici coppie già annunciate

Con gli ultimi sei abbinamenti, sono dodici le coppie già rese note da Milly Carlucci. Oltre ai nuovi ingressi, il cast comprende:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Alessandro Matri e Giada Lini

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Andy Diaz e Gioia Giovanatti

Milly Carlucci annuncia un tredicesimo concorrente

Proprio quando sembrava che il quadro dei concorrenti fosse ormai definito, Milly Carlucci ha però aggiunto un nuovo elemento di interesse. Nel video la conduttrice ha anticipato che presto sarà rivelato un tredicesimo concorrente. Per il momento non è stato svelato il nome del nuovo protagonista, che potrebbe quindi diventare uno degli annunci più attesi delle prossime settimane. Il cast, dunque, resta ancora aperto e il numero dei concorrenti salirà a tredici.

La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà il 3 ottobre. Prima dell'esordio, però, resta ancora un ultimo grande mistero da risolvere: l'identità del tredicesimo concorrente annunciato da Milly Carlucci e la composizione della giuria.