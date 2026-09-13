La Promessa anticipazioni 13 settembre: Lorenzo annuncia il matrimonio sui giornali con Martina

Le nuove anticipazioni de La Promessa del 13 settembre preannunciano una giornata particolarmente drammatica a Palazzo Luján, dove le tensioni tra i protagonisti sono ormai pronte a esplodere. Al centro del prossimo episodio, in onda alle 19:40 su Rete 4, c'è ancora una volta Lorenzo, deciso a imporre la propria volontà con un gesto destinato a provocare conseguenze pesanti.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo ufficializza le nozze con Angela

Il Capitano non si limita infatti ad aver fatto saltare le nozze segrete tra Angela e Beltrán e ad aver imposto l'allontanamento dell'uomo dalla tenuta. Lorenzo vuole rendere ancora più evidente il suo controllo sulla situazione e decide così di fare pubblicare su un quotidiano l'annuncio ufficiale del suo imminente matrimonio con Angela.

La notizia rappresenta un duro colpo soprattutto per Curro, che assiste impotente alla sorte della donna che ama. Il giovane fatica sempre di più a contenere la propria rabbia davanti alla crudeltà di Lorenzo, che sembra intenzionato a trasformare le nozze in una nuova dimostrazione del proprio potere.

Curro interpretato da Xavi Lock

Martina prepara l'addio alla Tenuta

Le difficoltà non riguardano soltanto il triangolo formato da Lorenzo, Angela e Curro. Anche Martina vive un momento particolarmente doloroso. La ragazza, isolata dal resto della famiglia e profondamente ferita dalla delusione di Adriano per la vicenda delle false lettere di Catalina, arriva a convincersi di essere diventata una presenza indesiderata.

Per questo motivo Martina prende una decisione drastica: prepararsi a lasciare Palazzo Luján per sempre. Il suo possibile addio aggiunge così un ulteriore elemento di tensione agli equilibri già fragili della tenuta.

Manuel continua a indagare su Enora

Nel frattempo, anche Enora compie una scelta importante. Dopo aver mantenuto a lungo un atteggiamento freddo e distante, la ragazza decide di interrompere definitivamente la sua relazione con Toño. L'addio, però, non risolve i dubbi che circondano la giovane, ma finisce per alimentarli.

A insospettirsi sempre di più è infatti Manuel, convinto che Enora stia nascondendo qualcosa. Il Marchesino decide di continuare ad approfondire le sue indagini e di ricostruire i legami della ragazza con il Duca e con Don Luis, arrivando a mettere in discussione persino la sua reale identità.