La Promessa anticipazioni 12 settembre: Curro colpisce Lorenzo e difende Angela

Curro perde il controllo e affronta Lorenzo dopo la rivelazione sul matrimonio con Angela, mentre Padre Samuel sorprende Maria Fernández con una proposta destinata a cambiare il suo futuro.

Le anticipazioni de La Promessa del 12 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4 preannunciano puntate ad altissima drammaticità: La furia di Curro esplode quando Lorenzo annuncia di voler sposare Angela, mentre ai piani della servitù una proposta del tutto inaspettata rischia di stravolgere il futuro di Maria e Padre Samuel.

Curro affronta Lorenzo per proteggere Angela

Il piano di Lorenzo arriva a un punto decisivo quando il Capitano rivela davanti agli invitati alla festa del Duca di voler sposare Angela. La dichiarazione manda all'aria le nozze segrete che la giovane aveva organizzato con Beltrán e provoca una reazione furiosa da parte di Curro.

Il giovane è terrorizzato all'idea che Angela possa finire completamente nelle mani di Lorenzo e non riesce più a contenere la rabbia. Di fronte all'ennesimo ricatto del patrigno, Curro perde il controllo e decide di affrontarlo fisicamente. Tra i due scoppia una violenta lite. Durante lo scontro, Curro colpisce Lorenzo con un pugno al volto.

Beltrán de Azcárate, interpretato dall'attore Luis Maesso

La situazione rischia rapidamente di degenerare, ma l'intervento di Angela evita conseguenze ancora più drammatiche. Nonostante il gesto di Curro sia stato dettato dal desiderio di proteggerla, per la giovane la situazione peggiora ulteriormente.

L'annuncio del Capitano, infatti, ha fatto saltare il suo progetto con Beltrán e l'ha nuovamente esposta al potere di Lorenzo. Angela si ritrova così alla mercé del De La Mata, mentre Curro deve fare i conti con le conseguenze della sua aggressione.

Padre Samuel sorprende Maria Fernández con una proposta inattesa

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

Le anticipazioni de La Promessa del 12 settembre raccontano anche un'importante novità nei piani della servitù della tenuta. Il dramma di Maria Fernández continua a preoccupare chi le sta intorno: la giovane è rimasta incinta dopo una festa in paese e teme di dover affrontare da sola una situazione che potrebbe distruggere la sua vita.

Maria è terrorizzata dall'idea di ricorrere a un aborto clandestino, ma allo stesso tempo non sa come poter crescere un figlio senza subire le conseguenze dello scandalo e dello stigma sociale. Proprio quando la situazione sembra senza via d'uscita, arriva un intervento del tutto inatteso.

Padre Samuel, mosso dalla compassione e dal desiderio di proteggere Maria, decide infatti di offrirle una soluzione sorprendente. Il sacerdote si dichiara disposto a rinunciare al suo abito e sposare la giovane, assumendosi anche la responsabilità del bambino in arrivo.