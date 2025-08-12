La Promessa anticipazioni 13 agosto: Petra allontana Jana dalle cucine su ordine di Cruz

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel si scontra con Lorenzo e lo accusa di aver provocato Jana.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pelayo inizialmente voleva lasciare la tenuta subito dopo le nozze, ma Catalina desiderava restare fino al parto. Grazie anche ai consigli di Simona, il Conte de Añil cede alla richiesta della futura moglie. La Marchesa Cruz, però, reagisce con rabbia alla decisione di posticipare la partenza e corre a lamentarsi con il marito Alonso, che invece sostiene Catalina.

Nel frattempo, Maria Fernandez, che ha confidato a Padre Samuel la fine della sua storia con Salvador, scopre che, oltre a riparare scarpe, il sacerdote aiuta i bisognosi. Inizia così a rivedere la prima impressione negativa su di lui, quando la ha sorpreso a rubare un crocefisso. Intanto, i cuochi, delusi per non poter partecipare al matrimonio, trovano una soluzione grazie a Lope.

Carmen Asecas è Catalina Luján

Anticipazioni de La Promessa: Julia scopre l'accordo segreto tra José Juan e Lorenzo

A seguito di un imbarazzante errore durante la cena organizzata in suo onore, Jana si ritira nella sua vecchia stanza, dove trova conforto nell'amica María. Manuel, furioso, accusa Lorenzo di aver deliberatamente provocato l'incidente. Tuttavia, il Capitano ribalta la situazione, suggerendo in modo subdolo che sarebbe saggio per Manuel valutare attentamente la donna che sta per sposare.

Jana, sentendosi sempre più a disagio nella sua nuova posizione, cerca di trovare conforto tra le persone che considera sue vere amiche, ovvero i membri della servitù. I suoi tentativi vengono però bloccati da Donna Petra e Don Ricardo, che, obbedendo agli ordini di Cruz, le intimano di lasciare le cucine.

Nel frattempo, Julia affronta José Juan, il fratello del defunto Paco, il quale ammette di aver raggiunto un accordo finanziario con Lorenzo se lei sposerà Curro. Petra, intanto, tenta di mettere in difficoltà Cruz a proposito del ritorno di Pía e Rómulo, ma la Marchesa la zittisce, proibendole di affrontare l'argomento.

Curro interpretato da Xavi Lock

Per prendere il controllo della situazione, Cruz propone a Manuel di organizzare una sontuosa festa alla tenuta. L'evento servirà a due scopi: presentare ufficialmente Jana, la fidanzata del marchesino, alla buona società e, allo stesso tempo, essere il palcoscenico per la proposta di matrimonio di Manuel. Ma la marchesa trama sicuramente qualcosa per mettere in difficoltà Jana.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz convoca Romulo e Pia