La Promessa anticipazioni 11 agosto: Maria chiude con Salvador, Cruz esplode di rabbia

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana si trova al centro di un piano per umiliarla, mentre Catalina sfida Cruz restando alla tenuta. Julia si confida con Martina

Maria si sveglia urlando dopo un sogno inquietante, allarmando Jana. La loro conversazione viene interrotta da passi e da un bussare alla porta: è Petra. La governante potrebbe scoprire che Maria ha dormito al piano dei nobili, restando nella stanza di Jana. Entrata nella camera della fidanzata del marchesino, Petra nota un'uniforme da cameriera e, credendo appartenga a Jana, tenta di portarla via.

Jana la convince a lasciarla come ricordo. Intanto, Don Lorenzo si vendica di Ayala, vantandosi di averlo distrutto, mentre Ignacio minaccia il conte senza ottenere risultati. Curro, invece, affronta Julia e le rivela di non amarla e di non poter mai provare un sentimento per lei, mettendo così in discussione il loro matrimonio, voluto solo per pressioni di Lorenzo e José Juan.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina decide di restare fino al parto e Cruz medita vendetta

Maria, turbata, confida alle sue amiche il sogno fatto la notte precedente e rivela a Padre Samuel che la sua storia con Salvador è giunta definitivamente al capolinea. Intanto, Jana continua le lezioni di buone maniere con la signora Ros, che le insegna l'uso corretto delle posate e, col passare del tempo, inizia a provare simpatia per lei.

Tuttavia, la donna non può fare a meno di nutrire anche una profonda preoccupazione: sa bene che la marchesa Cruz l'ha assunta non per aiutare Jana, ma per umiliarla e stremarla, sperando che la giovane rinunci alla vita tra i nobili e si allontani sia dalla tenuta che da Miguel.

Nel frattempo, Simona convince Pelayo ad accettare la decisione di Catalina di restare a La Promessa fino al parto, nonostante lui desiderasse partire subito dopo le nozze. Una scelta che, però, manda Cruz su tutte le furie: tra i suoi obiettivi c'è proprio quello di liberarsi di Catalina il prima possibile.

Sul fronte sentimentale, Julia è profondamente ferita dalle parole di Curro e si sfoga con Martina, facendola sentire indirettamente responsabile per il mancato matrimonio. Intanto, il conte Ayala è pronto a lasciare la tenuta, ma non prima di regolare i conti con chi lo ha messo alle strette. Prima di andarsene, infatti, deve rivelare a Cruz qualcosa di cruciale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: nel sogno di Maria, Catalina vorrebbe il posto da governante di donna Cruz.