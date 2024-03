La Promessa anticipazioni 12 marzo: Lorenzo fa un inaspettato regalo a Catalina, la marchesina è senza parole

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 12 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 11 marzo.

La promessa: riassunto dell'11 marzo

Lope cerca di convincere prima Salvador e poi Maria a rimandare il loro matrimonio fino a quando Salvador non starà veramente bene, ritenendo che lo stato attuale del suo amico sia incompatibile con tale unione.

Anticipazioni del 12 marzo: Lorenzo guadagna la fiducia di Catalina

Lorenzo cerca di recuperare la fiducia di Catalina e riesce a recuperare la spilla appartenuta alla madre, che ormai sembrava perduta.

La Promessa: Catalina torna in possesso della spilla della marchesa

Nel prossimo episodio: La spilla della marchesa torna a casa

Mesi prima Cruz aveva ordinato a Petra di vendere di nascosto la spilla della defunta Marchesa per finanziare la sua festa di compleanno.