La Promessa anticipazioni 11 marzo: Lope chiede a Salvador e Maria di spostare le nozze

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 11 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo anche in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 8 marzo.

La promessa: riassunto dell'8 marzo

Manuel deve prendere una decisione per l'offerta arrivata dall'Italia, ma è molto combattuto dopo aver scoperto che sua moglie è incinta e presto diventerà padre

Anticipazioni dell'11 marzo: Lope parla con Salvador

Lope dopo aver scoperto che Salvador ha sviluppato una dipendenza da farmaci per curare le ferite di guerra, cerca di convincerlo a rimandare il matrimonio con Maria. Purtroppo l'amico rifiuta il suo consiglio e vuole andare avanti per la sua strada, timoroso di perdere la donna che ama.

Nel nuovo episodio: Il tentativo con Maria

Lope, dopo aver fallito con Salvador, va da Maria e le chiede di spostare le nozze con Salvador finché quest'ultimo non starà veramente bene.

Lope ritiene che lo stato attuale del suo amico non sia compatibile con il matrimonio e lo stress emotivo che la cerimonia comporta. Le nozze non sono la soluzione ai loro problemi.